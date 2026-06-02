Trump'tan yapay zeka hamlesi! ABD'den küresel hakimiyet kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yapay zekadaki küresel liderliğini güçlendirmek amacıyla "Gelişmiş Yapay Zeka İnovasyonunu ve Güvenliğini Teşvik Etme" başlıklı başkanlık kararnamesini imzaladı. Washington'da yayımlanan kararnameyle bürokratik engellerin kaldırılması, yapay zeka yatırımlarının hızlandırılması ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi hedeflenirken, Trump yönetimi teknoloji yarışında rakiplerine net bir mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanında yeni bir dönemin kapısını aralayan kritik bir kararnameye imza attı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan düzenleme, ABD'nin teknolojik üstünlüğünü koruma hedefi doğrultusunda yapay zeka geliştiricileri üzerindeki bazı kısıtlamaları azaltırken, siber güvenlik alanındaki önlemleri de güçlendirmeyi amaçlıyor.

"KÜRESEL YAPAY ZEKA HAKİMİYETİ" VURGUSU

Kararnamede, "Önce Amerika" vizyonu çerçevesinde yürütülecek çalışmaların ABD'nin "küresel yapay zeka hakimiyetini" artıracağı vurgulandı. Yönetim, özel sektörle yakın iş birliği içinde hareket ederek hem inovasyonu desteklemeyi hem de ulusal güvenliği tahkim etmeyi hedefliyor.

Düzenleme kapsamında ilgili federal kurumlara, yapay zeka sistemlerinin siber savunmalarını güçlendirmeleri için 30 günlük süre tanındı.

KRİTİK EŞİK: 60 GÜNLÜK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kararnameye göre, 60 gün içinde ABD'nin en gelişmiş yapay zeka modellerinin siber yeteneklerini ölçmek amacıyla gizli bir kıyaslama sistemi oluşturulacak. Bu süreç sonunda hangi sistemlerin "kapsam dahilindeki öncü model" olarak değerlendirileceği belirlenecek.

Söz konusu adımın, ABD'nin stratejik teknoloji kapasitesini daha yakından takip etmesine imkan sağlaması bekleniyor.

RUHSAT ZORUNLULUĞUNA RET

Trump yönetiminin dikkat çeken kararlarından biri de yapay zeka geliştiricilerine yönelik oldu. Kararnamede, yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, yayımlanması veya dağıtılması için hükümet tarafından zorunlu lisans, ön izin ya da ruhsat şartı getirilmeyeceği açıkça belirtildi.

Bununla birlikte geliştiricilere, modellerini piyasaya sürmeden önce güvenlik değerlendirmesi amacıyla federal hükümetin incelemesine gönüllü olarak sunma imkanı tanındı. Bu inceleme sürecinin en fazla 30 gün süreceği ifade edildi.

TEKNOLOJİ YARIŞINDA YENİ CEPHE

Trump'ın imzaladığı kararname, küresel ölçekte hızlanan yapay zeka rekabetinde ABD'nin elini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir hamle olarak değerlendiriliyor. Düzenleme, bir yandan inovasyonun önündeki engelleri kaldırırken diğer yandan siber güvenlik kalkanını büyüterek Washington'ın teknoloji yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.