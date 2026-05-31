Bosna'dan Gazze'ye insan avı: Erkek çocukları bilerek testislerinden vuruluyordu | Para karşılığı insan öldürme oyunu
Dünya, Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamlara sessiz kaldığı gibi bugün de Gazze'deki insani trajediyi izlemekle yetiniyor. Saraybosna'ya İtalya'dan zengin kişilerin gelerek Sırp komutanlara yüksek ücretler ödeyip sivil avı yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah Dr. Nick Maynard, İsrailli askerlerin erkek çocukları testislerinden vurma yarışına girdiğini ifade etti. Kan donduran iddiaların sahibi Maynard, Gazzeli çocukların ailelerine yemek götürürken bile defalarca vurulduğunu söyledi. Dünya tüm yaşananları görmezden gelirken Harvard Üniversitesi de üç maymunu oynayanlardan biri oldu. Harvard Tıp Fakültesi mezunu Leen Ezzeddine yaptığı konuşmada Filistin'deki saldırılara yönelik üniversitenin kendilerine sessiz kalmaları konusunda baskı yaptığını söyledi.
Dünya tıpkı Saraybosna'da yaşanan katliamı izlediği gibi yıllar sonra şimdi de katil İsrail'in Gazze'deki yaşattığı zulmü izlemeye devam ediyor.
SIRPLAR 8 BİNDEN FAZLA BOŞNAK SİVİLİ KATLETTİ
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırımda Sırplar Boşnak avına soyunmuştu.
KAN DONDURAN İDDİA: BOŞNAK AVI EĞLENCE OLARAK SUNULDU
Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Milano'daki soruşturmada, 1 kişinin sorguya çağrıldı.
SAYISIZ TECAVÜZ
Tüm bunların yanında binlerce Bosnalı kadına tecavüz eden Sırplar Bosnalı erkekleri öldürerek adeta bir etnik temizlik yaptı.
BOSNA'DA YAŞANANLARIN BENZERİ GAZZE'DE
Tıpkı Bosna'da yaşananlara ses çıkarmayan dünya ülkeleri bu sefer de Gazze'de yaşananlar karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor.
Gazze'de görev yaptıktan sonra İngiltere'ye dönen Britanyalı cerrah Dr. Nick Maynard, bölgede ağır bir insani kriz yaşandığını belirterek açlık, sağlık sisteminin çöküşü ve yardım dağıtım noktalarında yaşanan ölümlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.