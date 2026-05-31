Bosna'dan Gazze'ye insan avı: Erkek çocukları bilerek testislerinden vuruluyordu | Para karşılığı insan öldürme oyunu

BEBEK MAMALARINA İSRAİL EL KOYDU Sky News'e konuşan Maynard, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde dört hafta boyunca görev yaptığını ve özellikle çocuklar, bebekler ile sağlık çalışanları arasında yaygın yetersiz beslenme gördüğünü söyledi. Gazze'ye giren bazı sağlık ekiplerinin yanlarında getirdiği bebek mamalarına İsrail sınır görevlilerince el konulduğunu öne süren Maynard, hastanede bulunduğu ilk iki haftada dört prematüre bebeğin hayatını kaybettiğini ifade etti. DOKTORLAR BİLE TANINMAZ HALE GELDİ Çocuk servislerinde durumun son derece ağır olduğunu belirten Maynard, birçok çocuğun yanızca şekerli suyla beslendiğini, mevcut mama stoklarının ise ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarının da açlıkla mücadele ettiğini kaydeden Maynard, yıllardır tanıdığı bazı doktorları tanımakta zorlandığını ve bazı meslektaşlarının 20 ila 30 kilogram arasında kilo kaybettiğini dile getirdi.

Gazze'de görev yaptıktan sonra İngiltere'ye dönen Britanyalı cerrah Dr. Nick Maynard (Linkedin) ÇOCUKLAR AİLELERİNE YEMEK GÖTÜRÜRKEN VURULDU Maynard'ın açıklamalarında en dikkat çekici bölüm ise yardım dağıtım merkezlerinden getirilen yaralılarla ilgili oldu. ABD ve İsrail destekli Gaza Humanitarian Foundation (GHF) tarafından işletilen yardım noktalarından çok sayıda yaralının hastaneye sevk edildiğini belirten cerrah, bazı çocukların ailelerine yiyecek götürmeye çalışırken vurulduğunu iddia etti. Maynard, ağır yaralı olarak getirilen 12 yaşındaki bir çocuğun ameliyat sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi. "ERKEK ÇOCUKLARI TESTİSLERİNDEN VURARAK TALİM OYUNU OYNUYORLARDI" Yaralanmaların belirli bir örüntü gösterdiğini öne süren Maynard, bazı günlerde yaralıların baş ve boyun bölgesinden, bazı günlerde ise göğüs veya karın bölgesinden vurulmuş şekilde hastaneye getirildiğini anlattı. Bir gün içerisinde dört genç erkek çocuğun testislerinden vurulmuş halde getirildiğini aktaran Maynard, gördükleri yaralanma örüntüsünün tesadüfle açıklanamayacağını savunarak, "Bu neredeyse hedef talimi yapılan bir oyuna benziyordu" ifadelerini kullandı.

SİYONİSTLER YALANLADI İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise söz konusu iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının askeri emir ve talimatlara aykırı olduğu belirtilirken, yardım dağıtım noktalarında yaşandığı bildirilen olayların incelendiği ve gerekli görülmesi halinde soruşturma başlatılacağı kaydedildi.