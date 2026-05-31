Bosna'dan Gazze'ye insan avı: Erkek çocukları bilerek testislerinden vuruluyordu | Para karşılığı insan öldürme oyunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya, Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamlara sessiz kaldığı gibi bugün de Gazze'deki insani trajediyi izlemekle yetiniyor. Saraybosna'ya İtalya'dan zengin kişilerin gelerek Sırp komutanlara yüksek ücretler ödeyip sivil avı yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah Dr. Nick Maynard, İsrailli askerlerin erkek çocukları testislerinden vurma yarışına girdiğini ifade etti. Kan donduran iddiaların sahibi Maynard, Gazzeli çocukların ailelerine yemek götürürken bile defalarca vurulduğunu söyledi. Dünya tüm yaşananları görmezden gelirken Harvard Üniversitesi de üç maymunu oynayanlardan biri oldu. Harvard Tıp Fakültesi mezunu Leen Ezzeddine yaptığı konuşmada Filistin'deki saldırılara yönelik üniversitenin kendilerine sessiz kalmaları konusunda baskı yaptığını söyledi.

Dünya tıpkı Saraybosna'da yaşanan katliamı izlediği gibi yıllar sonra şimdi de katil İsrail'in Gazze'deki yaşattığı zulmü izlemeye devam ediyor.

GAZZE'DEKİ KATLİAMI İNGİLİZ DOKTOR ANLATTI

SIRPLAR 8 BİNDEN FAZLA BOŞNAK SİVİLİ KATLETTİ

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırımda Sırplar Boşnak avına soyunmuştu.

KAN DONDURAN İDDİA: BOŞNAK AVI EĞLENCE OLARAK SUNULDU

Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Milano'daki soruşturmada, 1 kişinin sorguya çağrıldı.

SAYISIZ TECAVÜZ

Tüm bunların yanında binlerce Bosnalı kadına tecavüz eden Sırplar Bosnalı erkekleri öldürerek adeta bir etnik temizlik yaptı.

BOSNA'DA YAŞANANLARIN BENZERİ GAZZE'DE

Tıpkı Bosna'da yaşananlara ses çıkarmayan dünya ülkeleri bu sefer de Gazze'de yaşananlar karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor.

Gazze'de görev yaptıktan sonra İngiltere'ye dönen Britanyalı cerrah Dr. Nick Maynard, bölgede ağır bir insani kriz yaşandığını belirterek açlık, sağlık sisteminin çöküşü ve yardım dağıtım noktalarında yaşanan ölümlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BEBEK MAMALARINA İSRAİL EL KOYDU

Sky News'e konuşan Maynard, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde dört hafta boyunca görev yaptığını ve özellikle çocuklar, bebekler ile sağlık çalışanları arasında yaygın yetersiz beslenme gördüğünü söyledi. Gazze'ye giren bazı sağlık ekiplerinin yanlarında getirdiği bebek mamalarına İsrail sınır görevlilerince el konulduğunu öne süren Maynard, hastanede bulunduğu ilk iki haftada dört prematüre bebeğin hayatını kaybettiğini ifade etti.

DOKTORLAR BİLE TANINMAZ HALE GELDİ

Çocuk servislerinde durumun son derece ağır olduğunu belirten Maynard, birçok çocuğun yanızca şekerli suyla beslendiğini, mevcut mama stoklarının ise ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarının da açlıkla mücadele ettiğini kaydeden Maynard, yıllardır tanıdığı bazı doktorları tanımakta zorlandığını ve bazı meslektaşlarının 20 ila 30 kilogram arasında kilo kaybettiğini dile getirdi.

Gazze'de görev yaptıktan sonra İngiltere'ye dönen Britanyalı cerrah Dr. Nick Maynard (Linkedin)

ÇOCUKLAR AİLELERİNE YEMEK GÖTÜRÜRKEN VURULDU

Maynard'ın açıklamalarında en dikkat çekici bölüm ise yardım dağıtım merkezlerinden getirilen yaralılarla ilgili oldu. ABD ve İsrail destekli Gaza Humanitarian Foundation (GHF) tarafından işletilen yardım noktalarından çok sayıda yaralının hastaneye sevk edildiğini belirten cerrah, bazı çocukların ailelerine yiyecek götürmeye çalışırken vurulduğunu iddia etti. Maynard, ağır yaralı olarak getirilen 12 yaşındaki bir çocuğun ameliyat sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

"ERKEK ÇOCUKLARI TESTİSLERİNDEN VURARAK TALİM OYUNU OYNUYORLARDI"

Yaralanmaların belirli bir örüntü gösterdiğini öne süren Maynard, bazı günlerde yaralıların baş ve boyun bölgesinden, bazı günlerde ise göğüs veya karın bölgesinden vurulmuş şekilde hastaneye getirildiğini anlattı. Bir gün içerisinde dört genç erkek çocuğun testislerinden vurulmuş halde getirildiğini aktaran Maynard, gördükleri yaralanma örüntüsünün tesadüfle açıklanamayacağını savunarak, "Bu neredeyse hedef talimi yapılan bir oyuna benziyordu" ifadelerini kullandı.

SİYONİSTLER YALANLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise söz konusu iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının askeri emir ve talimatlara aykırı olduğu belirtilirken, yardım dağıtım noktalarında yaşandığı bildirilen olayların incelendiği ve gerekli görülmesi halinde soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

Leen Ezzeddine (Linkedin)Leen Ezzeddine (Linkedin)

HARVARD'DAN ÖĞRENCİLERE GAZZE BASKISI: SESSİZ KALIN

Harvard Tıp Fakültesi mezunu Leen Ezzeddine, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik savaşını sürdürdüğü sırada öğrencilerine sessiz kalmaları yönünde çağrıda bulunan bir üniversitede "sağlıkta eşitlik" üzerine eğitim almanın çelişkilerini anlattı.

İşte Ezzeddine'nin yaptığı konuşma:

Bu an benim için büyük ölçüde ailemin yaptığı fedakârlıklar sayesinde mümkün oldu.Buraya, ABD'deki bir sınıfta bulunmamı sağlayan koşullar; sınırlar, zamanlama ve şanstı. Annemin geldiği Lübnan'daki köyde ve Filistin'de ise çocuklar sınıflarda eğitim görmek yerine buna zorla engel olunuyor.

Başlarının üzerinde dolaşan insansız hava araçlarının uğultusu altında yaşıyorlar. Hatta çoğu yerde sınıflar artık çökmüş durumda; bir zamanlar eğitim verilen binalar bugün enkaza dönüşmüş halde.

"SESSİZ KALMAMIZ SÖYLENDİ"

Harvard'da sağlık eşitliğini, sağlık sistemlerini ve sağlığın sosyal belirleyicilerini öğrendik. Ancak Filistin ve Lübnan'da üniversiteler, hastaneler ve sağlık altyapısı kendi vergi gelirlerimizle maddi olarak desteklenen ve ideolojik olarak meşrulaştırılan saldırılar sonucu yıkıma uğrarken bize sessiz kalmamız söylendi.

Bu meseleler politik açıdan rahatsız edici hale geldiğinde bile sessiz kalmamız beklendi. Fakat biz daha güçlü bir şey gördük: vicdanlarını rahatlık uğruna satmayı reddeden insanları.

Geleceğin doktorları olarak taşıdığımız şey yalnızca bir meslek değil; aynı zamanda bir topluluk ve yaşam anlayışıdır."

