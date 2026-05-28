Katil İsrail'den bayramda Gazze'de katliam! Ölüler ve yaralılar var

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezine saldırılar düzenledi. Saldırıda 2'si kız çocuğu, 2'si kadın 7 Filistinli hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. İsrail ordusu ise saldırıya dair Hamas'ı bahane ederek "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığını öne sürdü.