ABD Başkanı Trump'tan sanatçılara sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, sanatçıların performanslarıyla ilgili “gerginlik” yaşadığını öne sürerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kendisi için “tarihin en büyük başkanı” ifadelerini kullanan Trump, Washington’da “Amerika geri döndü” sloganıyla yeni bir miting düzenlenmesini istedi. Trump, "İki yıl önce, ABD ölüydü. Şimdi dünyanın en sıcak ülkesine sahibiz. Çok fazla para alan, mutlu olmayan sözde “sanatçılar” istemiyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda sanatçılara sert sözlerle yüklenirken, Washington'da yeni bir miting düzenlenmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Trump, "Amerika geri döndü" sloganıyla yapılmasını istediği organizasyonun "büyük vatanseverlerin kutlaması" olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Anlıyorum ki sanatçılar Çarşamba günkü performanslarıyla ilgili "gerginlik" yaşıyorlar, bu yüzden dünyanın en büyük yıldızını, Elvis'in en parlak döneminden bile çok daha büyük kitleleri bir araya getiren ve bunu gitar olmadan yapan, ülkemizi herkesten çok seven ve bazılarına göre tarihin en büyük başkanı (en iyisi!), DONALD J. TRUMP'ı, bu yüksek ücretli, üçüncü sınıf "sanatçıların" yerine getirmeyi ve ülkeyi ileriye taşıyacak önemli bir konuşma yapmasını sağlamayı düşünüyorum, tıpkı başkan olduğumdan beri yaptığım gibi! İki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ÖLÜYDÜ. Şimdi dünyanın en "ateşli" ülkesine sahibiz. Çok fazla para kazanan, mutsuz olan sözde "sanatçıları" istemiyorum. Sadece mutlu, zeki, başarılı ve nasıl kazanacağını bilen insanlarla çevrili olmak istiyorum. Bu GERÇEĞİN bir kopyasıyla, Temsilcilerime Çarşamba günü Washington, D.C.'de aynı saatte, aynı yerde "AMERİKA GERİ DÖNDÜ" mitingi düzenlemenin fizibilitesini incelemelerini emrediyorum. Sadece Büyük Vatanseverler davetlidir. Bu, Amerika'nın çılgın ve güzel bir kutlaması olacak! " ifadelerine yer verdi.