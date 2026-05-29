ABD tarihinde bir ilk olabilir: Trump'ın resmi 250 dolarlık banknota mı basılacak?
ABD'de Başkan Donald Trump'ın resminin yer aldığı 250 dolarlık yeni banknotların basılması için girişimlerin hızlandığı iddia edildi. Washington Post'un haberine göre Trump'a yakın üst düzey isimler ilgili kurumlara baskı yaparken, Hazine Bakanı Scott Bessent de olası bir yasa değişikliğine karşı "ön hazırlık" yapıldığını doğruladı.
Washington Post'un adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump'ın resminin yer aldığı yeni banknotlar için yürütülen girişimler son dönemde hız kazandı.
TRUMP'IN RESMİ 250 DOLARLIK BANKNOTA MI BASILACAK?
Habere göre Trump'ın Hazine Bakanlığı'na atadığı Müsteşar Brandon Beach ile Kıdemli Danışman Mike Brown, üzerinde Trump'ın resminin bulunduğu 250 dolarlık banknotların basılması için Baskı ve Gravür Bürosu üzerinde düzenli baskı kuruyor.
Ancak kurum yetkilileri, mevcut yasalar gereği yalnızca vefat etmiş kişilerin görsellerinin ABD banknotlarında kullanılabildiğini belirtiyor. Bu nedenle görevde olan bir başkanın resminin banknota basılmasının yasal engellerle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.
Söz konusu girişimin hayata geçmesi halinde ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin resmi dolar banknotlarında yer almış olacak.
TASLAKLARIN TRUMP'A SUNULDUĞU İDDİASI
Washington Post'un haberine göre Brandon Beach, geçen yıl ağustos ve eylül aylarında büro personeline Trump'ın resmini içeren çeşitli banknot taslakları sundu.
Taslaklardan birinde 250 dolarlık banknotun merkezinde Donald Trump'ın portresinin Başkan'ın ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzaları arasında yer aldığı belirtildi.
Tasarımı hazırlayan İngiliz ressam Iain Alexander da Washington Post'a yaptığı açıklamada, söz konusu taslağın Trump tarafından onaylandığını öne sürdü.
Alexander, Trump'ın Amerikan bayrağı renklerinin ve ABD'nin kuruluşunun 250. yılını simgeleyen özel bir logonun tasarıma eklenmesi gibi bazı değişiklikleri de bizzat onayladığını ifade etti.
HAZİNE BAKANI BESSENT'TEN AÇIKLAMA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
Bessent, Kongre'de bu yönde bir yasa tasarısının bulunduğunu belirterek, Hazine Bakanlığı'nın yalnızca tasarının kabul edilmesi ihtimaline karşı ön hazırlık yaptığını söyledi.
Her şeyin Kongre'nin kararına bağlı olduğunu vurgulayan Bessent, bakanlığın mevcut yasal düzenlemelere uyacağını kaydetti.
ABD'li Bakan ayrıca, ülkenin 250. kuruluş yılını anan bir banknotta görevdeki başkanın resminin yer almasının kendisine göre "uygunsuz" olmadığını dile getirdi.
GEÇEN YIL RAFA KALDIRILMIŞTI
Trump'ın resminin 250 dolarlık banknotta yer almasını öngören yasa tasarısı, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında geçen yıl Kongre'ye sunulmuş ancak yaşanan tartışmaların ardından rafa kaldırılmıştı.