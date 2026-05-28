CANLI | Washington ve Tahran yeniden kılıçları çekti! ABD saldırdı İran karşılık verdi
ABD ve İran, 6. haftasını geride bıraktıkları ateşkesi karşılıklı olarak ihlal etti. İran Devrim Muhafızları, Bender Abbas Havalimanı'na yapılan saldırıya karşılık bir ABD hava üssünü hedef aldıklarını açıkladı.
ABD-İsrail ve İran bölgede tansiyonu yükseltecek açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Son yaşananların özeti şöyle;
ABD CEPHESİ: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde henüz istedikleri noktaya gelinmediğini belirterek, anlaşma sağlanamazsa saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verdi. Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu söylese de sürecin "kusursuz" bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olmayacağını savundu ve bölge ülkelerinin Abraham Anlaşması'na katılmasını istedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise diplomasiyi öncelediklerini ancak başka seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti.
İRAN CEPHESİ: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın tehditlerine rağmen Tahran'ın "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacağını söyledi. Azizi, uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumun elde tutulması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması konularında taviz verilmeyeceğini belirtti. İranlı yetkili ayrıca Trump'ın tehditlerle anlaşma çağrıları arasında gidip geldiğini savundu.
İSRAİL CEPHESİ: İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezine yönelik saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkına tahliye çağrısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden paylaştığı haritalarda bazı binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek bu noktaların hedef alınacağını duyurdu. Açıklamada, sivillerden evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri istendi. İsrail ordusu bir gün önce de Sur ve çevresine hava saldırıları düzenlemişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıklamıştı.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
A HABER CANLI YAYININDA DİKKAT ÇEKEN KULİS: İRAN’DAN ABD İÇİN “GÜVEN” ŞARTI
Orta Doğu’da ateşkes tartışmaları yeniden alevlenirken, A Haber’in Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan aktardığı kulis bilgileri diplomasi trafiğinin perde arkasını ortaya koydu. A Haber muhabiri Fakur Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in İran Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
A Haber canlı yayınında konuşan Rahman, İran’ın ABD ile “onurlu bir anlaşmaya” açık olduğunu ancak Tahran yönetiminin Washington’a güven duymadığını belirtti. İran tarafının Pakistan’a, “Barış görüşmelerini kabul ediyoruz ancak ABD’nin yarın yeni bir saldırı düzenlemeyeceğine dair garanti var mı?” mesajını ilettiği aktarıldı.
ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE SALDIRI GÖLGESİ
Bölgede art arda yaşanan saldırılar ve ateşkes ihlalleri, yürütülen diplomatik süreci zora soktu. Fakur Rahman’ın aktardığına göre Pakistan yönetimi, sürecin geleceği konusunda ciddi endişe taşıyor. Daha önce Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması, ticari gemi geçişlerinin sürmesi ve ateşkesin 60 güne kadar uzatılması gibi başlıklarda ilerleme sağlandığı belirtilirken, son gelişmelerin tüm dengeleri değiştirdiği ifade edildi.
İSLAMABAD’DA KRİTİK SORU: SÜREÇ DEVAM EDECEK Mİ?
A Haber’e konuşan Fakur Rahman, Pakistan’ın şu aşamada resmi bir açıklama yapmadığını ancak İslamabad yönetiminin yaşanan gelişmeler nedeniyle “oldukça gergin” olduğunu söyledi. Pakistan’ın ABD ile İran arasında yeniden müzakere masasının kurulmasını istediği ancak bölgede yükselen tansiyonun barış umutlarını gölgelediği kaydedildi.
İRAN ABD HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.
Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.
BENDER ABBAS'TA PEŞ PEŞE PATLAMA
İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.