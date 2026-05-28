ABD ve İran, 6. haftasını geride bıraktıkları ateşkesi karşılıklı olarak ihlal etti. İran Devrim Muhafızları, Bender Abbas Havalimanı'na yapılan saldırıya karşılık bir ABD hava üssünü hedef aldıklarını açıkladı.

ABD-İsrail ve İran bölgede tansiyonu yükseltecek açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Son yaşananların özeti şöyle;

ABD CEPHESİ: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde henüz istedikleri noktaya gelinmediğini belirterek, anlaşma sağlanamazsa saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verdi. Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu söylese de sürecin "kusursuz" bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olmayacağını savundu ve bölge ülkelerinin Abraham Anlaşması'na katılmasını istedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise diplomasiyi öncelediklerini ancak başka seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti.

İRAN CEPHESİ: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın tehditlerine rağmen Tahran'ın "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacağını söyledi. Azizi, uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumun elde tutulması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması konularında taviz verilmeyeceğini belirtti. İranlı yetkili ayrıca Trump'ın tehditlerle anlaşma çağrıları arasında gidip geldiğini savundu.

İSRAİL CEPHESİ: İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezine yönelik saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkına tahliye çağrısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden paylaştığı haritalarda bazı binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek bu noktaların hedef alınacağını duyurdu. Açıklamada, sivillerden evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri istendi. İsrail ordusu bir gün önce de Sur ve çevresine hava saldırıları düzenlemişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

