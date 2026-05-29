Katil İsrail'den flaş iddia: Kassam komutanı İmad İslim hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Terör devleti İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Gazze Tugayı Komutan Yardımcısı ve Zeytun Taburu Komutanı İmad İslim'in hayatını kaybettiğini iddia etti.