Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları komutanı Avde ve ailesinin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği teyit edildi.

Fotoğraf-AA

Açıklamada, "Büyük bir gurur ve şerefle, sarsılmaz bir inanç, teslimiyet, sabır ve azimle, fedakarlık ve cihat yoluna olan daimi bağlılığımızla Filistin halkı, Arap ve İslam alemiyle dünya çapındaki tüm özgürlük seven insanlara Kassam'ın büyük komutanı kahraman Muhammed Avde'nin şehadetini müjdeliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"UMUTSUZ BİR GİRİŞİM"

Avde'nin dün akşam Gazze kentinde bir konutu hedef alan İsrail bombardımanında eşi ve iki çocuğuyla yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, saldırı hakkında "halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmaya yönelik umutsuz bir girişim" nitelendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Avde'den "Kassam'ın büyük lideri" olarak söz edilirken, onun "cihat ve askeri faaliyetlerin kurucu ilk neslinden" olduğu ve Aksa Tufanı dahil tüm askeri süreçlerde etkili rol oynadığı belirtildi.