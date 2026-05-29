BM tescilledi: İsrail artık sadece soykırımcı değil ‘tecavüzcü’ olarak da kara listede!

SİSTEMATİK SAVAŞ YÖNTEMİ

Geçtiğimiz yıl, bir BM soruşturma komisyonu da İsrail'i, cinsel içerikli işkence ve tecavüzü "Filistin halkını istikrarsızlaştırmak, tahakküm altına almak, baskılamak ve yok etmek için bir savaş yöntemi" olarak kullanmakla suçlamıştı. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem de İsrail hapishane sistemini bir "işkence kampları ağı" olarak tanımlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında, farklı İsrail hapishanelerinde tutulmuş olan iki Filistinli, Middle East Eye'a yaptıkları açıklamalarda şiddetli cinsel saldırıya uğradıklarını ifşa etmişti. Geçtiğimiz günlerde de Amerikan New York Times'ın araştırması, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerindeki işkence, taciz ve tecavüzü gözler önüne sermişti.