BM tescilledi: İsrail artık sadece soykırımcı değil ‘tecavüzcü’ olarak da kara listede!
Çocuk katliamlarıyla hafızalara kazınan İsrail’in barbarlığı BM tarafından bir kez daha tescillendi. Küresel vicdanı yaralayan soykırım suçuna şimdi de ‘cinsel şiddet’ eklendi; İsrail, BM’nin en karanlık utanç listesine girdi.
Gazze'den Lübnan'a birçok bölgede katliamlar yapan İsrail sadece bir soykırımcı değil bir de 'tecavüzcü' olarak anılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet suçları işlediği gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" aldı.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Dannon, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıkladı. X sosyal medya hesabından açıklama yapan Dannon, BM'nin İsrail'i "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklediğini aktararak kararın "siyasi" olduğunu savundu. Dannon, BM yetkililerini incelemeler yapmaya davet ettiklerini öne sürerken, Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor. BM, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı yıllık raporunu henüz kamuoyuna duyurmadı. Öte yandan İsrail basını, BM'nin "kara listesine" eklenen kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi'nin olduğunu aktardı.
ÇOCUKLARA CİNSEL İŞKENCE
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor. İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden (PHRI) Kasım 2025'te yayımlanan verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirdi.