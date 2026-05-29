Bayram dinlemeyen zulüm! Katil İsrail Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Çocuklar ve bebekler katledildi

Saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in saldırıları, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürerken, bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA haberlerine göre, İsrail'in şu ana kadar Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 99 hava saldırısı ile 9 topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte birçok bölgenin ağır hasar aldığı aktarıldı.

Saldırılardan biri Nebatiye kentindeki bir camiyi hedef aldı. İsrail ordusu ayrıca Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı yayımladı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE YOĞUN BOMBARDIMAN

Saldırıların büyük bölümü Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti.

Nebatiye kent merkezi ve çevresine düzenlenen en az 57 hava saldırısında çok sayıda konut ve ticari bina yıkıldı.

Zifta–Deyr ez-Zehrani yolunda motosikleti hedef alan saldırıda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti. Cibşit beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda Bangladeşli bir işçi, eşi ve çocukları yaşamını yitirirken, Sur kentindeki çeşitli saldırılarda da sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Sayda'ya bağlı Adlun otoyolunda yerinden edilmeye çalışılan bir aileyi hedef alan saldırıda anne, baba ve iki çocuk dahil 6 kişi öldü.

Sayda kentindeki çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.