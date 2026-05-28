Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Beyrut'a yeni hava saldırıları başlattı

Katil İsrail orudusu Lübnan'da bayram günü ateşkese rağmen katliam yapmaya devam ediyor. Ülkenin başkenti Beyrut başta olmak üzere birçok noktaya yeni hava saldırıları düzenlenirken, bölgede can kayıpları ise giderek artıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'da bir noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail saldırısında Şuveyfet bölgesinde bir bina hedef alındı.

İsrail basınında saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef aldığını öne sürüldü. Saldırıda Hüseyini'nin öldüğü ileri sürülürken Hizbullah'tan saldırıya yönelik henüz açıklama yapılmadı.



Katil ordu 6 Mayıs'ta da Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.