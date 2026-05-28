Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Beyrut'a yeni hava saldırıları başlattı
Katil İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yeni hava saldırıları başlattı. Saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef aldığını belirtildi. İsrail’in gece saatlerinde Sayda kentine düzenlediği saldırıda ise can kaybı 14’e yükseldi.
Katil İsrail orudusu Lübnan'da bayram günü ateşkese rağmen katliam yapmaya devam ediyor. Ülkenin başkenti Beyrut başta olmak üzere birçok noktaya yeni hava saldırıları düzenlenirken, bölgede can kayıpları ise giderek artıyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'da bir noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail saldırısında Şuveyfet bölgesinde bir bina hedef alındı.
İsrail basınında saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef aldığını öne sürüldü. Saldırıda Hüseyini'nin öldüğü ileri sürülürken Hizbullah'tan saldırıya yönelik henüz açıklama yapılmadı.
Katil ordu 6 Mayıs'ta da Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in gece saatlerinde Sayda kentindeki bir binayı hedef aldığı saldırıda 2'si kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i çocuk 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Bakanlığın başka bir açıklamasında ise Sayda'ya bağlı Adlun beldesinde sabah erken saatlerde bir aracın hedef alındığı hava saldırısında 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü belirtmişti.
Lübnan ordusu ise İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.