GKRY'de İsrail tepkisi! Rum siyasetçiler ayaklandı: Bizi satın alıyorlar

İsrail merkezli bir şirketin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde satın aldığı “Trozena” köyünde gerekli resmi izinleri almadan inşaat çalışmalarına başladığı iddia edildi. Bu durum Rum halkında ve siyasetçilerinde tepkiye neden olurken "İsrail, bizi satın alıyor. Sanki o bölgeler artık bizim değil. Adamızın karakteri değişiyor" yorumları yapıldı.

GKRY'de yayımlanan Politis gazetesi, "İzinler Alınmadan Çalışmalar Başladı" başlıklı haberinde, uzun süredir terk edilmiş durumda bulunan Trozena köyündeki ev ve arazileri satın alan İsrailli şirketin, resmi süreçler tamamlanmadan bölgede çalışma yürüttüğünü öne sürdü.

Politis haberinde, Rum Çevre Dairesi yetkililerinin dün köye giderek incelemeler yaptığı ve İsrailli şirketin gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatları gerçekleştirdiğini tespit ettikleri belirtildi.

Haberde, İsrailli şirketin başvurusunun henüz inceleme aşamasında olduğuna işaret edilerek, "Trozena" köyünün restore edildiğinde 132 evli bir tatil köyü ve şaraphaneye dönüşeceği ifade edildi.

RUMLAR ALARMDA!

Rum basını ve bazı siyasi parti temsilcilerinin, "Trozena"da bulunan kilisenin ziyaretlerinin İsrailli şirket tarafından engellenmesine yönelik tepkileri artıyor.

"KİLİSENİN HALKA YASAKLANMASI"NA SERT TEPKİ

Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis, köyün doğal koruma alanı içinde olduğunu savunarak, hem İsrailli şirkete satılmasına hem de köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne halkın erişiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

"İSRAİL BİZİ SATIN ALIYOR"

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Doğrudan Demokrasi Genel Başkanı Fidias Panayiotou da Rum basınına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın İsrail'in eline geçtiğine dikkat çekerek, "İsrail, bizi satın alıyor. Sanki o bölgeler artık bizim değil. Adamızın karakteri değişiyor." ifadelerini kullandı.

RUM BASINI YAZDI: DURDURULMALI

Bazı Rum gazetelerinde de GKRY'nin hızla İsrail olma yoluna girdiği, İsrailli şirketlere arazi ve mülk satışının durdurulması gerektiği yönünde haberler yer alıyor.