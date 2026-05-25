KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda Güney Kıbrıs’ın son dönemde hız verdiği askeri hamlelere ve İsrail’le derinleşen ilişkilere dikkat çekti. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz’ün sorularını yanıtlayan Erhürman, Türkiye ve Kıbrıs Türklerini dışlayan girişimlerin bölgede istikrar getirmeyeceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs'ın son dönemde hız verdiği askeri ve stratejik hamlelere ilişkin A Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün sorularını yanıtlayan Erhürman, Güney Kıbrıs yönetiminin Türkiye'ye yönelik "tarihsel bir korku" taşıdığını savunarak, bu nedenle "büyük abiler" olarak nitelendirdiği ülkeleri arkasına almaya çalıştığını söyledi. KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN A HABER'DE "RUM YÖNETİMİ İRADESİNİ GERİYE İTİYOR" Erhürman, Güney Kıbrıs'ın özellikle ABD, İsrail, Yunanistan ve Hindistan'la geliştirdiği ilişkilerin kendi iradesini zayıflattığını ifade etti. "Bu 'büyük abiler' diye tanımladığınız ülkeler bir ülkeye girdiler mi arkada kalmıyorlar, öne geçiyorlar ve o ülkenin kendi iradesi geriye düşüyor" diyen Erhürman, Kıbrıs Türklerinin iradesi olmadan enerji, hidrokarbon ve deniz yetki alanları konusunda adım atılmasının "gayriadil bir durum" oluşturduğunu söyledi.

A Haber ekran görüntüsü "TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRKLERİNİ DIŞLAYAN PROJELER İŞLEMEZ" Hindistan bağlantılı ticaret koridoru projelerine de değinen Erhürman, Güney Kıbrıs'ın bu süreçte Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışarıda bırakan bir yaklaşım izlediğini belirtti. Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği mesajı hatırlatarak, "Bu bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışarıda bırakan bir ticaret yolunun işlevsel olması mümkün değil" dedi. "BAF HAVA ÜSSÜ ADANIN TAMAMINI RİSKE ATIYOR" Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'taki Andreas Papandreu Havaalanı'na konuşlandırılmasıyla ilgili de konuşan Erhürman, esas meselenin İngiliz üsleri değil Baf Hava Üssü olduğunu söyledi.

A Haber ekran görüntüsü İsrail, ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Baf'ın askeri kullanımının genişletildiğini belirten Erhürman, "Siz doğrudan Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki bir hava üssünü kullandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. İran'dan gelebilecek saldırı ihtimalinin ardından bölgede tahliyeler yapıldığını hatırlatan Erhürman, "Baf'ın risk altında olması Lefkoşa'daki ya da Lefke'deki Kıbrıs Türklerinin risk altında olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi. "İSRAİL'LE İLGİLİ RUM TOPLUMUNDA DA RAHATSIZLIK VAR" Güney Kıbrıs'taki İsrail yatırımları ve İsraillilerin adaya yerleştiği yönündeki tartışmalarla ilgili soruya da yanıt veren Erhürman, ellerinde net veri bulunmadığını ancak Rum toplumunda da ciddi bir rahatsızlık gözlemlediklerini söyledi. "Yürüyüşler ve eylemler yapıldı. Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rum halkının da bu konudan rahatsız olduğunu açık görüyorsunuz" diyen Erhürman, Netanyahu yönetimine yönelik eleştirilerde de bulundu. Erhürman, "Çocukları öldüren hiçbir devlet yönetimine güven duymam, saygı duymam mümkün değil" ifadelerini kullandı.