Katil Netanyahu yolsuzluk davası için hakim karşısında

Orta Doğu'da gerçekleştirdiği katliamlarla bilinen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında 2020 yılında başlayan yargı sürecinden bu yana 81’inci kez salı günü Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Bu duruşma, katil Netanyahu'nun 28 Şubat'ta İran ile savaşın başlamasından bu yana yaklaşık iki ay sonra mahkemeye yaptığı ilk katılım oldu.

Netanyahu'nun pazartesi günü de mahkemeye çıkması planlanıyordu ancak Başbakan, "güvenlik gerekçelerini" öne sürerek duruşmanın iptal edilmesini talep etti. Bu süreçte Lübnan'daki savaşla ilgili güvenlik toplantıları gerçekleştirdiği belirtildi.

İFADESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

İsrail'in Maariv gazetesi, Netanyahu'nun ifade sürecinde artık son aşamaya geldiğini yazdı.

Habere göre Netanyahu şimdiye kadar 80'den fazla duruşmada ifade verdi. Savcılık ise Başbakan'ın önünde hâlâ yaklaşık 11 tam gün sürecek ifade süreci bulunduğunu, ayrıca avukatlarının kısa bir yeniden sorgulama yapacağını belirtiyor.

Gazete, "Son iki haftada duruşmalar Netanyahu'nun talebiyle iptal edildi. İran ile savaşın başlamasından bu yana ise İsrail'de tüm mahkeme oturumları yeniden başlamasına rağmen Netanyahu ifade vermedi" ifadelerine yer verdi.

RÜŞVET, DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Netanyahu'nun özellikle "4000 No'lu Dosya" kapsamında ifade verdiği belirtiliyor.

Bu dosyada İsrail Başbakanı; rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

İddianameye göre Netanyahu'nun, Walla haber sitesinin eski sahibi ve iş insanı Shaul Elovitch ile rüşvet ilişkisi kurduğu öne sürülüyor.

Bu kapsamda Netanyahu ve ailesinin, medya organlarında kendileri lehine olumlu haber yapılmasını talep ettiği, siyasi rakiplerine yönelik haberlerin ise bastırılmasını istediği iddia ediliyor.

CUMHURBAŞKANINDAN AF TALEBİ İDDİASI

Mahkeme süreci, Netanyahu'nun İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talep ettiği yönündeki haberlerin gölgesinde ilerliyor.

30 Kasım'da Netanyahu'nun, suçunu kabul etmeden ve siyasi hayatını bırakmadan af talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Ancak İsrail yasalarına göre, cumhurbaşkanlığı affı için suçun kabul edilmesi gerekiyor.

Netanyahu ise yargı sürecinin başından bu yana tüm suçlamaları reddediyor ve davayı "görevden uzaklaştırılmak amacıyla yürütülen siyasi bir kampanya" olarak nitelendiriyor.

ÜÇ AYRI DOSYADA YARGILANIYOR

Netanyahu; 1000, 2000 ve 4000 numaralı üç ayrı dosyada yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kasım 2019'da hazırlanan iddianamelere göre:

1000 No'lu Dosya'da, Netanyahu ve ailesinin zengin iş insanlarından çeşitli ayrıcalıklar karşılığında pahalı hediyeler aldığı iddia ediliyor.

2000 No'lu Dosya'da ise Netanyahu'nun, Yedioth Ahronoth gazetesinin yayıncısı Arnon Mozes ile olumlu medya desteği karşılığında pazarlık yaptığı öne sürülüyor.

Bu davaların yargı süreci 2020 yılında başladı ve hâlâ devam ediyor.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ DE PEŞİNDE

Netanyahu yalnızca iç hukukta değil, uluslararası alanda da ciddi suçlarla karşı karşıya.

İsrail Başbakanı, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 2024 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranıyor.

Ekim 2023'ten bu yana soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 72 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.