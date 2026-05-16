Siyonistler provokatif “bayrak yürüyüşü” sırasında Meryem Ana heykeline tükürdü
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te düzenlenen provokatif “bayrak yürüyüşü” sırasında İsrailli fanatik grupların Hristiyan kutsallarına yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Yürüyüşe katılan bir kişinin Meryem Ana heykeline tükürdüğü görüntüler büyük tepki toplarken, olay İsrail’de son yıllarda artan dini nefret saldırılarını yeniden gündeme taşıdı.
İsrailli aşırı sağcı gruplar, Doğu Kudüs'ün 1967'de işgal edilmesinin yıl dönümü gerekçesiyle her yıl düzenledikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" için bu yıl da sokaklara çıktı.
On binlerce fanatik İsraillinin katıldığı yürüyüşte "Araplara ölüm" ve "Filistin köylerini yakalım" sloganlarının atıldığı görüntüler uluslararası kamuoyunda tepki topladı.
İşgal altındaki Eski Şehir bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında yalnızca Filistinliler değil gazeteciler ve Hristiyan mahallelerinde yaşayan siviller de hedef alındı.
MERYEM ANA HEYKELİNE ÇİRKİN SALDIRI
Provokatif yürüyüş sırasında kaydedilen görüntülerde, fanatik bir İsraillinin Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Meryem Ana heykeline tükürdüğü görüldü.
Olay, işgal altındaki Kudüs'te özellikle Hristiyan kutsallarına yönelik saldırıların sistematik hale geldiği yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi.
Son yıllarda özellikle Doğu Kudüs'te rahiplere yönelik tükürme saldırıları, kilise duvarlarına yazılan nefret içerikli sloganlar ve Hristiyan mezarlıklarına yönelik saldırılar sık sık uluslararası basına yansıyor.
Geçtiğimiz haftalarda da işgalci bir İsrail gücü, Meryem Ana heykeline sigara tutarak tepkilere yol açmıştı.
HRİSTİYAN MAHALLESİNİ DE HEDEF ALDILAR
Provokatif "bayrak yürüyüşü" sırasında fanatik grupların Eski Şehir'deki Hristiyan Mahallesi sakinlerine saldırdığı görüntüler de sosyal medyada yayıldı.
Filistinlilere yönelik fiziksel ve sözlü saldırıların yanı sıra Hristiyanların yaşadığı bölgelerde de büyük korku yaşandığı belirtildi.
İsrail polisinin ise saldırgan gruplara müdahale etmediği, buna karşılık bölgede bulunan aktivistleri ve gazetecileri zorla uzaklaştırdığı aktarıldı.
MESCİD-İ AKSA BASKINLARIYLA AYNI GÜN
Söz konusu provokatif yürüyüş öncesinde fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği de bildirildi.
İsrailli aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği ve yüksek sesle dualar okuduğu görüntüler kamuoyuna yansıdı.
İşgal güçlerinin, yürüyüş öncesinde Eski Şehir'deki Filistinli esnafa iş yerlerini kapatma talimatı verdiği ve bölgeyi adeta abluka altına aldığı belirtildi.
GAZZE'DE İBADETHANELER DE HEDEF OLDU
İsrail'in Gazze saldırıları boyunca camiler, kiliseler ve dini yapılar da ağır bombardımanların hedefi olmuştu.
Gazze'de tarihi kiliselerin zarar görmesi, ibadet alanlarının vurulması ve sivillerin kutsal mekanlara sığınmak zorunda kalması uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına da yansımıştı.
Özellikle Gazze'deki Hristiyan toplumu, saldırılar nedeniyle büyük yıkım yaşarken birçok tarihi ibadethane de kullanılamaz hale gelmişti.
"KUDÜS'ÜN KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ"
Filistinli gruplar ve bölgedeki sivil toplum kuruluşları, provokatif yürüyüşleri "Kudüs'ün tarihi ve dini kimliğini değiştirme girişimi" olarak değerlendiriyor.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskınları ile "bayrak yürüyüşlerinin" kentin kimliğini değiştirmeye yönelik başarısız girişimler olduğu vurgulandı.
İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS'TE GERİLİM TIRMANIYOR
Uluslararası hukuka göre işgal altında kabul edilen Doğu Kudüs'te, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü yerleşim politikaları ve fanatik grupların provokatif eylemleri bölgedeki tansiyonu her geçen gün daha da yükseltiyor.
Mescid-i Aksa baskınları, Hristiyan kutsallarına yönelik saldırılar ve Filistinlilere karşı açık nefret sloganları, işgal altındaki şehirde dini ve siyasi gerilimin tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koydu.