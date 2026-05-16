Siyonistler provokatif “bayrak yürüyüşü” sırasında Meryem Ana heykeline tükürdü

Provokatif yürüyüş sırasında kaydedilen görüntülerde, fanatik bir İsraillinin Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Meryem Ana heykeline tükürdüğü görüldü.

İşgal altındaki Eski Şehir bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında yalnızca Filistinliler değil gazeteciler ve Hristiyan mahallelerinde yaşayan siviller de hedef alındı.

On binlerce fanatik İsraillinin katıldığı yürüyüşte "Araplara ölüm" ve "Filistin köylerini yakalım" sloganlarının atıldığı görüntüler uluslararası kamuoyunda tepki topladı.

İsrailli aşırı sağcı gruplar, Doğu Kudüs'ün 1967'de işgal edilmesinin yıl dönümü gerekçesiyle her yıl düzenledikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" için bu yıl da sokaklara çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda da işgalci bir İsrail gücü, Meryem Ana heykeline sigara tutarak tepkilere yol açmıştı.

Gazze'de tarihi kiliselerin zarar görmesi, ibadet alanlarının vurulması ve sivillerin kutsal mekanlara sığınmak zorunda kalması uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına da yansımıştı.

İsrail'in Gazze saldırıları boyunca camiler, kiliseler ve dini yapılar da ağır bombardımanların hedefi olmuştu.

GAZZE'DE İBADETHANELER DE HEDEF OLDU

İsrail polisinin ise saldırgan gruplara müdahale etmediği, buna karşılık bölgede bulunan aktivistleri ve gazetecileri zorla uzaklaştırdığı aktarıldı.

Filistinlilere yönelik fiziksel ve sözlü saldırıların yanı sıra Hristiyanların yaşadığı bölgelerde de büyük korku yaşandığı belirtildi.

Özellikle Gazze'deki Hristiyan toplumu, saldırılar nedeniyle büyük yıkım yaşarken birçok tarihi ibadethane de kullanılamaz hale gelmişti.

"KUDÜS'ÜN KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ"

Filistinli gruplar ve bölgedeki sivil toplum kuruluşları, provokatif yürüyüşleri "Kudüs'ün tarihi ve dini kimliğini değiştirme girişimi" olarak değerlendiriyor.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskınları ile "bayrak yürüyüşlerinin" kentin kimliğini değiştirmeye yönelik başarısız girişimler olduğu vurgulandı.

İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS'TE GERİLİM TIRMANIYOR

Uluslararası hukuka göre işgal altında kabul edilen Doğu Kudüs'te, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü yerleşim politikaları ve fanatik grupların provokatif eylemleri bölgedeki tansiyonu her geçen gün daha da yükseltiyor.

Mescid-i Aksa baskınları, Hristiyan kutsallarına yönelik saldırılar ve Filistinlilere karşı açık nefret sloganları, işgal altındaki şehirde dini ve siyasi gerilimin tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koydu.