İşgalci askerlerden inançlara kara leke: Meryem Ana heykeline sigaralı saygısızlık

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, bölgeden gelen bir görüntü infiale yol açtı. Hristiyanların kutsal saydığı dini sembollere saldırmaktan çekinmeyen İsrail askerleri, bu kez Debel köyünde Meryem Ana heykeline yönelik gerçekleştirdikleri alçak eylemle sınırları zorladı. Heykelin ağzına sigara koyarak inançlara hakaret eden askerlerin o anları sosyal medyada paylaşması, İsrail zulmünün ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

MERYEM ANA HEYKELİNE SİGARALI SAYĞISIZLIK

Lübnan'ın güneyinde, Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Debel köyünde kaydedilen görüntüler, İsrail askerlerinin dini değerleri hedef alan kirli yüzünü bir kez daha kanıtladı. Bir İsrail askerinin Meryem Ana heykelinin ağzına sigara yerleştirdiği o anlar, yanındaki diğer askerler tarafından adeta bir kahramanlık gibi fotoğraflanarak sosyal medyada servis edildi. Kutsal sembollere yönelik bu alaycı ve aşağılayıcı tavır, başta bölge halkı olmak üzere tüm dünyada büyük bir nefretle karşılandı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU SKANDALI DOĞRULADI

Yaşanan bu çirkin olay, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından da teyit edilerek kan donduran gerçeği ortaya koydu. KAN'ın haberinde, fotoğrafın Debel köyünde çekildiği ve askerin heykelin ağzına sigara koyduğu anın gerçek olduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askerlerin bu tutumunu "Uygunsuz bir davranış ve ordunun değerlerinden sapması" ifadeleriyle nitelendirerek durumu geçiştirmeye çalıştı.