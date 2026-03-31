İtalya’dan Bayraktar TB3 hamlesi: Türk SİHA’sı Avrupa'ya açılıyor

Middle East Eye'ın haberine göre, TB3'lerin Baykar ile Leonardo arasındaki iş birliği kapsamında İtalya'nın amiral gemisi Cavour'a entegre edilmesi planlanıyor.

LEONARDO ÜZERİNDEN TEDARİK PLANI

Amiral Bergotto, sistemin donanma için önemli bir kabiliyet sağlayacağını belirterek sürecin Leonardo üzerinden yürütüleceğini ifade etti.

"Baykar, Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Dolayısıyla alım Leonardo üzerinden gerçekleştirilecek ve sistem Cavour uçak gemisine entegre edilebilecek" diyen Bergotto, TB3'ün hem gözetleme hem de silah taşıma kabiliyeti sunduğunu vurguladı.

Amiral, bu tür sistemlerin donanma için birer "güç çarpanı" olduğunu da sözlerine ekledi.