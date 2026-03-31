CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

İtalya’dan Bayraktar TB3 hamlesi: Türk SİHA’sı Avrupa'ya açılıyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk savunma sanayiinin denizlerdeki yeni gücü Bayraktar TB3 Avrupa'nın radarına girdi. İtalya, NATO tatbikatlarında öne çıkan SİHA'yı amiral gemisi Cavour'a entegre etmeyi planlıyor.

İtalya Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Giuseppe Berutti Bergotto, İtalyan donanmasının Türk yapımı Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) tedarik etmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Middle East Eye'ın haberine göre, TB3'lerin Baykar ile Leonardo arasındaki iş birliği kapsamında İtalya'nın amiral gemisi Cavour'a entegre edilmesi planlanıyor.

LEONARDO ÜZERİNDEN TEDARİK PLANI

Amiral Bergotto, sistemin donanma için önemli bir kabiliyet sağlayacağını belirterek sürecin Leonardo üzerinden yürütüleceğini ifade etti.

"Baykar, Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Dolayısıyla alım Leonardo üzerinden gerçekleştirilecek ve sistem Cavour uçak gemisine entegre edilebilecek" diyen Bergotto, TB3'ün hem gözetleme hem de silah taşıma kabiliyeti sunduğunu vurguladı.

Amiral, bu tür sistemlerin donanma için birer "güç çarpanı" olduğunu da sözlerine ekledi.

AVRUPA'NIN KAPASİTE AÇIĞINA ÇÖZÜM OLABİLİR

İstanPol Enstitüsü analistlerinden Riccardo Gasco, TB3'ün Avrupa donanmalarının uzun süredir çözmekte zorlandığı gemi konuşlu insansız sistem ihtiyacına hızlı bir yanıt sunabileceğini belirtti.

Gasco, "Avrupa, uçak gemisine inip kalkabilen insansız sistemleri yıllarca tartıştı ancak sahaya bir tane bile süremedi. Türkiye'nin halihazırda çalışan bir sistemi var ve artık İtalyan bir ortak aracılığıyla buna erişilebiliyor" dedi.

Bu iş birliğinin yalnızca teknik değil stratejik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Gasco, Roma'nın Ankara'ya yaklaşımında da yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti.

NATO TATBİKATINDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

TB3'ün NATO'nun Şubat ayında düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki performansı Avrupalı müttefikler üzerinde etkili oldu.

Baltık Denizi'nde zorlu hava koşulları nedeniyle bazı hava unsurları görev yapamazken, TB3'ler TCG Anadolu'dan düşük sıcaklıklarda otonom kalkış ve iniş gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında hedeflere yönelik başarılı atışların da yapıldığı belirtildi.

TB3'ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB3, daha önce Ukrayna, Libya ve Suriye'de etkinliğiyle öne çıkan Bayraktar TB2'nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak donanma operasyonları için tasarlandı.

Katlanabilir kanat yapısına sahip olan platform, 280 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

KISA KISA: TÜRK SİHA'LARI NEDEN ÖNEMLİ?

1. Bayraktar TB3'ün İtalya için önemi ne? İtalya'nın amiral gemisi Cavour, sınırlı pist alanına sahip. TB3'ün kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilme ve katlanabilir kanat yapısı, İtalya'nın uçak gemisi kapasitesini "güç çarpanı" olarak artıracak.

2. Leonardo'nun bu süreçteki rolü nedir? İtalyan savunma devi Leonardo, Baykar ile yaptığı iş birliği kapsamında TB3 sistemlerinin İtalyan donanmasına entegrasyonu, lojistik desteği ve yerel sistemlerle uyumunu koordine edecek.

3. TB3'ün TB2'den en büyük farkı nedir? TB3, özellikle deniz platformları (TCG Anadolu, Cavour vb.) için tasarlanmıştır. Gövdesi deniz tuzuna dayanıklı, motoru daha güçlü ve kanatları gemi hangarlarına sığması için katlanabilir yapıdadır.

4. Diğer Avrupa ülkeleri TB3 ile ilgileniyor mu? Tatbikattaki başarı sonrası İspanya ve Birleşik Krallık gibi uçak gemisi veya LHD sahibi ülkelerin de TB3'ü yakından takip ettiği biliniyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin