İtalya’dan Bayraktar TB3 hamlesi: Türk SİHA’sı Avrupa'ya açılıyor
Türk savunma sanayiinin denizlerdeki yeni gücü Bayraktar TB3 Avrupa'nın radarına girdi. İtalya, NATO tatbikatlarında öne çıkan SİHA'yı amiral gemisi Cavour'a entegre etmeyi planlıyor.
İtalya Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Giuseppe Berutti Bergotto, İtalyan donanmasının Türk yapımı Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) tedarik etmeyi değerlendirdiğini açıkladı.
Middle East Eye'ın haberine göre, TB3'lerin Baykar ile Leonardo arasındaki iş birliği kapsamında İtalya'nın amiral gemisi Cavour'a entegre edilmesi planlanıyor.
LEONARDO ÜZERİNDEN TEDARİK PLANI
Amiral Bergotto, sistemin donanma için önemli bir kabiliyet sağlayacağını belirterek sürecin Leonardo üzerinden yürütüleceğini ifade etti.
"Baykar, Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Dolayısıyla alım Leonardo üzerinden gerçekleştirilecek ve sistem Cavour uçak gemisine entegre edilebilecek" diyen Bergotto, TB3'ün hem gözetleme hem de silah taşıma kabiliyeti sunduğunu vurguladı.
Amiral, bu tür sistemlerin donanma için birer "güç çarpanı" olduğunu da sözlerine ekledi.
AVRUPA'NIN KAPASİTE AÇIĞINA ÇÖZÜM OLABİLİR
İstanPol Enstitüsü analistlerinden Riccardo Gasco, TB3'ün Avrupa donanmalarının uzun süredir çözmekte zorlandığı gemi konuşlu insansız sistem ihtiyacına hızlı bir yanıt sunabileceğini belirtti.
Gasco, "Avrupa, uçak gemisine inip kalkabilen insansız sistemleri yıllarca tartıştı ancak sahaya bir tane bile süremedi. Türkiye'nin halihazırda çalışan bir sistemi var ve artık İtalyan bir ortak aracılığıyla buna erişilebiliyor" dedi.
Bu iş birliğinin yalnızca teknik değil stratejik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Gasco, Roma'nın Ankara'ya yaklaşımında da yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti.
NATO TATBİKATINDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
TB3'ün NATO'nun Şubat ayında düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki performansı Avrupalı müttefikler üzerinde etkili oldu.
Baltık Denizi'nde zorlu hava koşulları nedeniyle bazı hava unsurları görev yapamazken, TB3'ler TCG Anadolu'dan düşük sıcaklıklarda otonom kalkış ve iniş gerçekleştirdi.
Tatbikat kapsamında hedeflere yönelik başarılı atışların da yapıldığı belirtildi.
TB3'ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Bayraktar TB3, daha önce Ukrayna, Libya ve Suriye'de etkinliğiyle öne çıkan Bayraktar TB2'nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak donanma operasyonları için tasarlandı.
Katlanabilir kanat yapısına sahip olan platform, 280 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.