Dünya Pekin’e kilitlendi! Trump-Şi zirvesi öncesi kritik saatler
Dünyanın gözü kulağı artık Pekin'de. ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra Çin’e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kritik ziyaret öncesi hem küresel piyasalar hem de diplomasi çevreleri alarma geçti. Özellikle İran krizi, Tayvan gerilimi ve ekonomik yaptırımların görüşmenin ana gündem maddeleri olması bekleniyor.
A Haber muhabiri Mehmet Seyrek'in Pekin'den aktardığı kulis bilgileri ise zirvenin sıradan bir diplomatik görüşmenin çok ötesinde olduğunu ortaya koydu.
A HABER PEKİN'DE: "PİYASALAR TAMAMEN BU GÖRÜŞMEYE ODAKLANDI"
A Haber canlı yayınında konuşan Mehmet Seyrek, Trump'ın uçağının akşam saatlerinde Pekin'e iniş yapmasının beklendiğini belirtti.
Seyrek, Çin'de tüm dikkatlerin Trump-Şi görüşmesine çevrildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Piyasalar tamamen bu görüşmeye odaklanmış durumda. Çinli ihracatçılar savaş nedeniyle nakliye sürelerinin 50 güne kadar uzadığını söylüyor. Enerji maliyetlerindeki tarihi artış ve tedarik zinciri bozulmaları şirketleri çok ciddi şekilde etkiliyor."
Çinli şirketlerin özellikle Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini istediğini belirten Seyrek, Pekin'de en kritik başlığın İran olacağını söyledi.
İRAN ATEŞKESİ "YOĞUN BAKIMDA"
A Haber'in aktardığına göre Trump, Çin ziyareti öncesinde İran ile sağlanan ateşkes için "yoğun bakımda" ifadesini kullandı ve ateşkesin yaşama ihtimalini yüzde 1 olarak değerlendirdi.
Bu açıklamanın Pekin'de ciddi endişe yarattığı belirtilirken, zirvede İran konusunda yeni bir diplomatik kanal açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.
Mehmet Seyrek, "Eğer Pekin'de barış için bir kapı aralanırsa bu Çin açısından tarihi bir diplomatik zafer olur" değerlendirmesini yaptı.
TAYVAN MASASI GERİLİMİ ARTIRABİLİR
Zirvenin en kritik başlıklarından biri de Tayvan olacak.
A Haber canlı yayınında konuşan Mehmet Seyrek, Çin tarafının Tayvan konusunda son derece sert bir çizgi izlediğini aktardı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yaptığı "Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir" açıklamasını hatırlatan Seyrek, Pekin yönetiminin "Tek Çin" ilkesinden geri adım atmayacağını vurguladı.
Trump'ın ise Tayvan meselesini gündeme getireceğini açıklaması, Pekin'de dikkatle takip ediliyor.
Seyrek'in aktardığına göre Çin tarafı, ABD'nin bir yandan "Tek Çin" politikasını kabul edip diğer yandan Tayvan'a milyarlarca dolarlık silah göndermesini büyük bir çelişki olarak görüyor.
"AMERİKAN HEYETİNE SOĞUK DUŞ OLABİLİR"
A Haber muhabiri Mehmet Seyrek, Trump'ın Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu da gündeme getireceğini söylediğini belirtti.
Ancak bu başlıkların tamamının Pekin açısından "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Seyrek, "Eğer Trump bu konuları sert şekilde açarsa Amerikan heyeti için soğuk duş etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.
MASADA YAPTIRIMLAR VE ÇİP SAVAŞI DA VAR
Pekin'de yalnızca siyaset değil ekonomi cephesi de hareketli.
A Haber'in aktardığına göre ABD ve Çin heyetleri, liderler zirvesi öncesi Güney Kore'nin başkenti Seoul'de ekonomik istişare görüşmeleri gerçekleştirdi.
Çin tarafına Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in, ABD tarafına ise Hazine Bakanı Scott Bessent'in başkanlık ettiği görüşmelerde yaptırımların kaldırılması, yapay zekâ teknolojileri ve çip satışlarına yönelik kısıtlamalar ele alındı.
Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik yüksek teknoloji ambargolarının zirvede önemli pazarlık başlıklarından biri olması bekleniyor.
MELANIA TRUMP ZİYARETE KATILMIYOR
Öte yandan Amerikan medyasında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre Trump'ın eşi Melania Trump, Çin ziyaretine katılmayacak.
Melania Trump, Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017 yılında Pekin'e yaptığı ziyarette heyette yer almıştı.
Beyaz Saray açıklamasına göre bu kez Trump'a oğlu Eric Trump ve gelini Lara Trump eşlik edecek.
DEV İŞ HEYETİYLE GELİYOR
ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretine çok sayıda üst düzey isim de katılıyor.
Heyette Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller yer alıyor.
Ayrıca Tesla, Apple ve Nvidia dahil 17 büyük Amerikan şirketinin yöneticileri de Trump'a eşlik ediyor.
Pekin'de gerçekleşecek zirvenin ardından verilecek mesajların yalnızca ABD-Çin ilişkilerini değil, Orta Doğu'dan küresel ekonomiye kadar birçok başlığı doğrudan etkilemesi bekleniyor.