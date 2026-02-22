CANLI YAYIN
İngiliz Kraliyeti'nde Epstein depremi! Sapığın dostu eski Prens Andrew'den pes dedirten savunma

Buckingham Sarayı'nda taşlar yerinden oynuyor! Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın "suç ortağı" ve "yakın dostu" olmakla suçlanan Andrew, kelepçelerin gölgesinde saraydan kovulurken skandal sözlere imza attı.

The Sun ve The Observer'ın sarsıcı raporlarına göre, İngiliz Kraliyet Ailesi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyor. Yıllarca süren "örtbas" iddialarının ardından Kral Charles, adaletin tecellisi için kardeşi Andrew'un tüm kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye karar verdi.

SARAYIN TÜM KAPILARI POLİSE AÇILDI: "HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAYACAK!"

Kral Charles, Andrew hakkındaki soruşturma kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki tüm gizli dosya, e-posta ve kayıtların polise açılması talimatını verdi. Özellikle Andrew'un Birleşik Krallık Ticaret Temsilcisi olduğu dönemdeki faaliyetleri mercek altında. Saray personelinin "üst düzey bir örtbas" yapılmış olabileceğine dair endişeleri, Kral Charles'ı bu radikal kararı almaya itti.

"BEN KRALİÇE'NİN OĞLUYUM!": KOVULURKEN KİBİR PATLAMASI YAŞADI

Skandalların odağındaki isim Andrew'un, uzun süredir direndiği Royal Lodge malikanesinden çıkarılıp Sandringham'a sürgün edildiği anlarda yaşananlar ise pes dedirtti. Görgü tanıklarının The Sun on Sunday'e aktardığına göre, Andrew gerçeklikten tamamen kopmuş bir halde görevlilere bağırdı:

"Ben Kraliçe'nin ikinci oğluyum, bunu bana yapamazsınız!"

Bu çaresiz ve kibirli savunma, Andrew'un içinde bulunduğu vahim durumu hala kavrayamadığını gözler önüne serdi. Kraliçe II. Elizabeth'in "zaaf noktası" olarak bilinen Andrew, annesinin adını bir kalkan olarak kullanmaya çalışsa da bu kez karşısında tavizsiz bir Kral Charles buldu.

66. YAŞ GÜNÜNDE POLİS BASKINI VE 11 SAATLİK SORGU

Andrew için kabus, 66. yaş gününde polisin Sandringham'daki evine düzenlediği şok baskınla başladı. "Kamu görevini kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınan eski prens, Aylsham Polis Merkezi'nde tam 11 saat boyunca dedektifler tarafından terletildi.

Sorgu sonrası serbest bırakılan Andrew'un, aracın arka koltuğundaki bitkin ve şaşkın hali objektiflere yansıdı.

SAPIK EPSTEIN İLE KİRLİ İLİŞKİLER: "LOLITA EXPRESS" İZİNDE

Soruşturma, Andrew'un sadece bir "arkadaş" değil, pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın karanlık dünyasının bir parçası olup olmadığını inceliyor.

Gizli Uçuşlar: Epstein'ın "Lolita Express" olarak bilinen uçağının İngiltere'deki gizli pistlere iniş yaptığına dair yeni kanıtlar bulundu.

Kayıtsız Kadınlar: Eski koruma polisi Paul Page, Andrew'un 1998-2004 yılları arasında saraya 40'tan fazla kadını "kayıt dışı" soktuğunu iddia etti. Bu kadınlar arasında çocuk ticareti suçlusu Ghislaine Maxwell de vardı.

Ayrıca Andrew'un Royal Lodge'daki eşyalarının, aralarında meşhur oyuncak ayı koleksiyonunun da bulunduğu dev bir yığın halinde Güney Londra'da 24 saat CCTV ile korunan gizli bir depoya taşındığı ortaya çıktı. Polis bu depoyu mercek altına aldı.

Hassas Bilgi Sızıntısı: Dedektifler, Andrew'un ticaret temsilcisi olduğu dönemde Epstein ile devlet sırrı niteliğinde hassas bilgiler paylaşıp paylaşmadığını araştırıyor.

KRALİYETİN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Kral Charles ve Prens William, "Andrew krizini" bir cerrah titizliğiyle aileden kesip atmaya çalışıyor. Ancak Epstein'ın gölgesi, Nisan ayında planlanan ABD ziyareti ve Donald Trump ile yapılacak görüşmenin üzerine şimdiden düşmüş durumda.

Saray çevreleri, "İşimize bakıyoruz" mesajı verse de, Andrew'un neden olduğu bu sarsıntı modern monarşinin gördüğü en büyük tehditlerden biri olarak kabul ediliyor.

