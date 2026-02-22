İngiliz Kraliyeti'nde Epstein depremi! Sapığın dostu eski Prens Andrew'den pes dedirten savunma
Buckingham Sarayı'nda taşlar yerinden oynuyor! Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın "suç ortağı" ve "yakın dostu" olmakla suçlanan Andrew, kelepçelerin gölgesinde saraydan kovulurken skandal sözlere imza attı.
The Sun ve The Observer'ın sarsıcı raporlarına göre, İngiliz Kraliyet Ailesi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyor. Yıllarca süren "örtbas" iddialarının ardından Kral Charles, adaletin tecellisi için kardeşi Andrew'un tüm kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye karar verdi.
SARAYIN TÜM KAPILARI POLİSE AÇILDI: "HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAYACAK!"
Kral Charles, Andrew hakkındaki soruşturma kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki tüm gizli dosya, e-posta ve kayıtların polise açılması talimatını verdi. Özellikle Andrew'un Birleşik Krallık Ticaret Temsilcisi olduğu dönemdeki faaliyetleri mercek altında. Saray personelinin "üst düzey bir örtbas" yapılmış olabileceğine dair endişeleri, Kral Charles'ı bu radikal kararı almaya itti.
"BEN KRALİÇE'NİN OĞLUYUM!": KOVULURKEN KİBİR PATLAMASI YAŞADI
Skandalların odağındaki isim Andrew'un, uzun süredir direndiği Royal Lodge malikanesinden çıkarılıp Sandringham'a sürgün edildiği anlarda yaşananlar ise pes dedirtti. Görgü tanıklarının The Sun on Sunday'e aktardığına göre, Andrew gerçeklikten tamamen kopmuş bir halde görevlilere bağırdı:
"Ben Kraliçe'nin ikinci oğluyum, bunu bana yapamazsınız!"
Bu çaresiz ve kibirli savunma, Andrew'un içinde bulunduğu vahim durumu hala kavrayamadığını gözler önüne serdi. Kraliçe II. Elizabeth'in "zaaf noktası" olarak bilinen Andrew, annesinin adını bir kalkan olarak kullanmaya çalışsa da bu kez karşısında tavizsiz bir Kral Charles buldu.
66. YAŞ GÜNÜNDE POLİS BASKINI VE 11 SAATLİK SORGU
Andrew için kabus, 66. yaş gününde polisin Sandringham'daki evine düzenlediği şok baskınla başladı. "Kamu görevini kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınan eski prens, Aylsham Polis Merkezi'nde tam 11 saat boyunca dedektifler tarafından terletildi.
Sorgu sonrası serbest bırakılan Andrew'un, aracın arka koltuğundaki bitkin ve şaşkın hali objektiflere yansıdı.
SAPIK EPSTEIN İLE KİRLİ İLİŞKİLER: "LOLITA EXPRESS" İZİNDE
Soruşturma, Andrew'un sadece bir "arkadaş" değil, pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın karanlık dünyasının bir parçası olup olmadığını inceliyor.
Gizli Uçuşlar: Epstein'ın "Lolita Express" olarak bilinen uçağının İngiltere'deki gizli pistlere iniş yaptığına dair yeni kanıtlar bulundu.