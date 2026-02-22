İngiliz Kraliyeti'nde Epstein depremi! Sapığın dostu eski Prens Andrew'den pes dedirten savunma

The Sun ve The Observer 'ın sarsıcı raporlarına göre, İngiliz Kraliyet Ailesi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyor. Yıllarca süren "örtbas" iddialarının ardından Kral Charles, adaletin tecellisi için kardeşi Andrew'un tüm kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye karar verdi.

Kral Charles, Andrew hakkındaki soruşturma kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki tüm gizli dosya, e-posta ve kayıtların polise açılması talimatını verdi. Özellikle Andrew'un Birleşik Krallık Ticaret Temsilcisi olduğu dönemdeki faaliyetleri mercek altında. Saray personelinin "üst düzey bir örtbas" yapılmış olabileceğine dair endişeleri, Kral Charles'ı bu radikal kararı almaya itti.

SARAYIN TÜM KAPILARI POLİSE AÇILDI: "HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAYACAK!"

"BEN KRALİÇE'NİN OĞLUYUM!": KOVULURKEN KİBİR PATLAMASI YAŞADI

Skandalların odağındaki isim Andrew'un, uzun süredir direndiği Royal Lodge malikanesinden çıkarılıp Sandringham'a sürgün edildiği anlarda yaşananlar ise pes dedirtti. Görgü tanıklarının The Sun on Sunday'e aktardığına göre, Andrew gerçeklikten tamamen kopmuş bir halde görevlilere bağırdı:

"Ben Kraliçe'nin ikinci oğluyum, bunu bana yapamazsınız!"

Bu çaresiz ve kibirli savunma, Andrew'un içinde bulunduğu vahim durumu hala kavrayamadığını gözler önüne serdi. Kraliçe II. Elizabeth'in "zaaf noktası" olarak bilinen Andrew, annesinin adını bir kalkan olarak kullanmaya çalışsa da bu kez karşısında tavizsiz bir Kral Charles buldu.