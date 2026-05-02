Küresel kaos planı devrede! ABD ve İsrail'in kirli oyunları deşifre oldu

Küresel politika ve ekonomi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları ve sert kararlarıyla yeniden şekilleniyor. Trump'ın Rushmore Dağı'na kendi silüetini yerleştirdiği sanal paylaşımdan, İran ile yaşanan "imzasız" ateşkes krizine; İsrail'in Lübnan'da kiliseleri hedef alan saldırılarından, Amerika'nın en yakın müttefiki Almanya'dan asker çekme kararına kadar dünya son 24 saatin en hareketli günlerini yaşıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, küresel sistemdeki bu köklü değişimi ve İsrail-Yunanistan iş birliğinin perde arkasını A Haber ekranlarında deşifre etti.

Dünya gündemi, Trump'ın Rushmore Dağı'na kendi fotoğrafını montajladığı paylaşımla sarsıldı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "George Washington, Roosevelt, Jefferson ve Lincoln'ün yanına kendi fotoğrafını ekleyen Trump, 'Artık Amerika'nın 5 efsanevi başkanı var' mesajı veriyor. 'Make America Great Again' sloganından, 'Amerika'yı zaten büyük yaptım' aşamasına geçişin sinyalini veriyor." ifadelerini kullandı.