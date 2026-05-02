Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Küresel kaos planı devrede! ABD ve İsrail'in kirli oyunları deşifre oldu

Küresel politika ve ekonomi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları ve sert kararlarıyla yeniden şekilleniyor. Trump'ın Rushmore Dağı'na kendi silüetini yerleştirdiği sanal paylaşımdan, İran ile yaşanan "imzasız" ateşkes krizine; İsrail'in Lübnan'da kiliseleri hedef alan saldırılarından, Amerika'nın en yakın müttefiki Almanya'dan asker çekme kararına kadar dünya son 24 saatin en hareketli günlerini yaşıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, küresel sistemdeki bu köklü değişimi ve İsrail-Yunanistan iş birliğinin perde arkasını A Haber ekranlarında deşifre etti.

ABD VE İSRAİL'İN KİRLİ OYUNLARI DEŞİFRE OLDU!

Dünya gündemi, Trump'ın Rushmore Dağı'na kendi fotoğrafını montajladığı paylaşımla sarsıldı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "George Washington, Roosevelt, Jefferson ve Lincoln'ün yanına kendi fotoğrafını ekleyen Trump, 'Artık Amerika'nın 5 efsanevi başkanı var' mesajı veriyor. 'Make America Great Again' sloganından, 'Amerika'yı zaten büyük yaptım' aşamasına geçişin sinyalini veriyor." ifadelerini kullandı.

İRAN SAVAŞINDA "1 MAYIS" VE ATEŞKES BİLMECESİ

Trump'ın Kongre onayı almadan İran operasyonlarını sürdürebileceği sürenin dolması, yeni bir diplomatik manevrayı beraberinde getirdi. Sali süreci, "Trump dün Kongre'yi mektup yağmuruna tuttu ve onaya ihtiyacı olmadığını savundu. İddiasına göre 28 Şubat'ta başlayan savaş bir ateşkesle sona ermişti. Ancak ortada imzalanmış bir metin veya belge yok. Trump, 'Savaş yok, ateşkes var' diyerek kendine bir kaçış yolu bulmuş durumda." sözleriyle aktardı.

İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ HRİSTİYANLAR: "KİLİSELERİ YIKIYORLAR"

Lübnan'da Müslüman ibadethanelerinden sonra kilise ve manastırların da yıkılmaya başlanması, Hristiyan dünyasında infiale yol açtı. . A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İsrail artık Lübnan'daki manastırları ve okulları da yerle bir ediyor. Amerikalı Hristiyanlara 'uyanıp sesinizi yükseltin' çağrıları yapılıyor. Siyonizm sadece İslam dünyasını değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. Üstelik bu yıkımları yapan buldozerlerin başında askerler değil, 'Rabbi' dediğimiz aşırı radikal din adamları bulunuyor." şeklinde konuştu.

NETANYAHU'NUN SAĞLIK DURUMU

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun spor yaparken paylaştığı görüntüler, ülkede tartışma konusu oldu. Sali, "Netanyahu, 'Kanserim ama iyiyim' imajı vermek için ağırlık kaldırdığı bir poz paylaştı. Ancak bu durum, sağlık durumunun sanılandan daha ciddi olabileceği şüphesini güçlendirdi. Protestoların gölgesinde seçime giden İsrail'de, Netanyahu karşıtı blok giderek genişliyor." ifadelerini kullandı.

AMERİKA AVRUPA'DAN ELİNİ ÇEKİYOR

Trump yönetiminin müttefiklerine yönelik sert çıkışları, somut bir geri çekilme hamlesine dönüştü. Sali, "Amerika, Almanya'daki en büyük askeri yapılanmasından 5 bin askerini çekme kararı aldı. Pete Hegseth tarafından açıklanan bu karar, Trump'ın 'Bana destek vermeyen müttefikleri cezalandırırım' politikasının bir sonucu. Ancak Avrupa artık Amerika'ya olan ihtiyacının bittiğini ve kendi savunma stratejisini kurduğunu düşünüyor." sözlerini kaydetti.

ABLUKANIN MALİYETİ

Pentagon ve İran arasındaki ekonomik savaşın boyutları da netleşmeye başladı. Sali, "Pentagon'un açıklamasına göre Amerikan ablukasının İran'a maliyeti 4.8 milyar dolara ulaştı. Trump zafer ilan ederken, İran ise 'Biz bu yokluğa alışığız, asıl Amerika düşünsün' diyerek rest çekiyor. Bu inatlaşmanın faturası ise dünyadaki 8 milyar insanın cebine çıkıyor." ifadelerini kullandı.

SUMUD FİLOSU'NA GİRİT DİBİNDE KORSAN MÜDAHALE

Uluslararası sularda Sumud yardım filosuna yapılan müdahale, Yunanistan'ın tavrını da tartışmaya açtı. Sali, "İsrail, Yunanistan'ın dibinde, Girit'in 5 kilometre açığında bu filoya el koydu. Bu bir devlet korsanlığıdır ve komşu ülkelerin buna göz yumması suç ortaklığıdır. Yunanistan'da halk buna karşı çıksa da Atina ve Tel Aviv arasındaki askeri iş birliği siyasi ortaklığa dönüşmüş durumda. İsrail, Akdeniz'de en iyi anlaştığı bölge olan Yunanistan sularını bilinçli seçti." sözleriyle saldırının perde arkasını deşifre etti.

