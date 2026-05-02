Küresel kaos planı devrede! ABD ve İsrail'in kirli oyunları deşifre oldu
Küresel politika ve ekonomi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları ve sert kararlarıyla yeniden şekilleniyor. Trump'ın Rushmore Dağı'na kendi silüetini yerleştirdiği sanal paylaşımdan, İran ile yaşanan "imzasız" ateşkes krizine; İsrail'in Lübnan'da kiliseleri hedef alan saldırılarından, Amerika'nın en yakın müttefiki Almanya'dan asker çekme kararına kadar dünya son 24 saatin en hareketli günlerini yaşıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, küresel sistemdeki bu köklü değişimi ve İsrail-Yunanistan iş birliğinin perde arkasını A Haber ekranlarında deşifre etti.
Dünya gündemi, Trump'ın Rushmore Dağı'na kendi fotoğrafını montajladığı paylaşımla sarsıldı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "George Washington, Roosevelt, Jefferson ve Lincoln'ün yanına kendi fotoğrafını ekleyen Trump, 'Artık Amerika'nın 5 efsanevi başkanı var' mesajı veriyor. 'Make America Great Again' sloganından, 'Amerika'yı zaten büyük yaptım' aşamasına geçişin sinyalini veriyor." ifadelerini kullandı.
İRAN SAVAŞINDA "1 MAYIS" VE ATEŞKES BİLMECESİ
Trump'ın Kongre onayı almadan İran operasyonlarını sürdürebileceği sürenin dolması, yeni bir diplomatik manevrayı beraberinde getirdi. Sali süreci, "Trump dün Kongre'yi mektup yağmuruna tuttu ve onaya ihtiyacı olmadığını savundu. İddiasına göre 28 Şubat'ta başlayan savaş bir ateşkesle sona ermişti. Ancak ortada imzalanmış bir metin veya belge yok. Trump, 'Savaş yok, ateşkes var' diyerek kendine bir kaçış yolu bulmuş durumda." sözleriyle aktardı.
İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ HRİSTİYANLAR: "KİLİSELERİ YIKIYORLAR"
Lübnan'da Müslüman ibadethanelerinden sonra kilise ve manastırların da yıkılmaya başlanması, Hristiyan dünyasında infiale yol açtı. . A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İsrail artık Lübnan'daki manastırları ve okulları da yerle bir ediyor. Amerikalı Hristiyanlara 'uyanıp sesinizi yükseltin' çağrıları yapılıyor. Siyonizm sadece İslam dünyasını değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. Üstelik bu yıkımları yapan buldozerlerin başında askerler değil, 'Rabbi' dediğimiz aşırı radikal din adamları bulunuyor." şeklinde konuştu.