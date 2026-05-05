Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler?

Bunun dışında kemirgen ısırığı ya da tırmalaması gibi doğrudan temas durumlarında da virüsün bulaşabildiği belirtiliyor. Özellikle kapalı ve uzun süre havalandırılmayan alanlar, bulaş riskini artıran ortamlar arasında yer alıyor.

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan bir virüs grubu olarak tanımlanıyor. En yaygın bulaş yolu, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasının kuruyarak havaya karışması ve solunum yoluyla vücuda alınması.

Türkiye'de bildirilen vakaların ağırlıklı olarak renal sendrom şeklinde seyrettiği ifade ediliyor.

Daha çok böbrekleri etkileyen bu türde düşük tansiyon, iç kanama ve akut böbrek yetmezliği görülebiliyor.

Hastalık genellikle ateş, kas ağrısı ve halsizlikle başlıyor. İlerleyen süreçte solunum yetmezliğine dönüşebiliyor. Bu tabloda ölüm oranının yaklaşık yüzde 38 olduğu belirtiliyor.

Hantavirüs enfeksiyonları, insanlarda iki farklı klinik tabloyla kendini gösteriyor:

Hantavirüs şüphesi nedeniyle gemide kapsamlı sağlık taraması yapılıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

DÜNYA GENELİNDE VAKALAR KAYIT ALTINDA

Verilere göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 150 bin HFRS vakası rapor ediliyor. Bu vakaların yarıdan fazlası Çin'de görülürken, farklı coğrafyalarda da hantavirüs türlerine rastlanıyor.

ABD'de 1993-2023 yılları arasında yüzlerce vaka kayıtlara geçerken, "Seoul" adı verilen virüs türünün kahverengi sıçanlar aracılığıyla küresel ölçekte yayıldığı belirtiliyor.

2025 yılının şubat ayında ise oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın kemirgen teması sonrası hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

BELİRTİLER ANİDEN BAŞLIYOR

Hastalığın kuluçka süresi genellikle 12 ila 21 gün arasında değişiyor. İlk belirtiler çoğu zaman ani şekilde ortaya çıkıyor.

Öne çıkan belirtiler şu şekilde sıralanıyor:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ve kas ağrıları

Bulantı ve kusma

Halsizlik ve iştahsızlık

İleri aşamalarda yüz ve boyunda kızarıklık, göz çevresinde ödem ve organ fonksiyonlarında bozulmalar görülebiliyor.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Hantavirüs enfeksiyonunun, kemirgenlerle temas ihtimali yüksek olan kişilerde daha sık görüldüğü belirtiliyor. Özellikle:

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar

Orman ve liman çalışanları

Askerler

Doğada zaman geçiren kişiler

risk grubunda yer alıyor.

Hastalığın ilkbahar ve sonbahar aylarında daha sık görüldüğü de dikkat çekiyor.

TEDAVİ DESTEKLEYİCİ SÜREÇLERLE SINIRLI

Hantavirüs enfeksiyonu için doğrudan etkili bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Uygulanan tedavi, hastanın durumuna göre destekleyici müdahalelerle yürütülüyor.

Bu kapsamda:

Oksijen tedavisi

Solunum cihazı desteği

Gerekli durumlarda diyaliz

gibi uygulamalar öne çıkıyor.

KORUNMADA TEMASIN ÖNLENMESİ ÖN PLANDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, hastalıktan korunmada en önemli adım kemirgen temasının önlenmesi olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda alınması gereken başlıca önlemler şöyle sıralanıyor:

Yaşam alanlarında kemirgen girişinin engellenmesi

Gıdaların kapalı ve güvenli alanlarda saklanması

Kemirgen dışkılarının temas edilmeden, koruyucu ekipmanla temizlenmesi

Temizlik sırasında maske ve eldiven kullanılması

Çöp ve atık alanlarının kapalı tutulması

Ayrıca temizlik sırasında süpürme yerine dezenfektanla silme yönteminin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.