BAE ve Katar'dan stratejik ortaklık hamlesi: Birçok alanda anlaşmalar imzalandı

Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri, ortak işbirliği komitesinin yedinci toplantısında ilişkileri daha ileri seviyeye taşıma kararı aldı. Yatırım, finans, yapay zeka, dijital dönüşüm ve gıda güvenliği alanlarında yeni anlaşmalar imzalanırken, iki ülke stratejik ortaklığı güçlendirme mesajı verdi. Taraflar ayrıca bölgesel istikrarın desteklenmesi ve ortak projelerin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, ortak işbirliği komitesinin yedinci toplantısı kapsamında ilişkileri daha ileri bir aşamaya taşıma kararı aldı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın başkanlık ettiği toplantıda; yatırım, finans, yapay zeka, dijital dönüşüm ve gıda güvenliği gibi alanlarda işbirliğini güçlendiren anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı.

ORTAK ÇIKARLAR DOĞRULTUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan başkanlık yaptı.

Açıklamada, her iki ülkeden üst düzey yetkili ve çeşitli kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda tarafların, siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek, ortak çıkarlar doğrultusunda entegrasyonu artırma ve stratejik ortaklığı ileri taşıma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, komite çalışmaları kapsamında iki ülke ilişkilerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik mekanizmaların ele alındığı, ortak projelerin teşvik edilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.