Haberler Dünya Haberleri Katar Emiri El Sani'den Başkan Erdoğan'a arabuluculuk teşekkürü

Katar Emiri El Sani'den Başkan Erdoğan'a arabuluculuk teşekkürü

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 23:41 Son Güncelleme: 24 Mart 2026 23:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Katar Emiri El Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleşirdi. Görüşmede Katar'daki kazada şehit olan askerlerimiz için taziye dileklerini ileten Al Sani gerilimi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.