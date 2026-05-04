Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi: Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki durum ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili gelişmeler değerlendirildi.