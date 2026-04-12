Siyonist Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya alçak baskın! "Yahudileştirme girişimi"

Filistinli direniş grupları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının provokatif bir eylem olduğunu açıkladı. Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerin sürdüğü vurgulanan açıklamada bunun "Yahudileştirme" politikalarını dayatma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Direniş gruplarının ortak yazılı açıklamasında, Ben-Gvir'in sabah saatlerinde polis koruması altında gerçekleştirdiği baskının, kutsal mekanın dokunulmazlığının ihlali ve Müslümanlara yönelik açık bir provokasyon olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu baskının, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde "zaman ve mekan olarak bölme" ve "Yahudileştirme" politikalarını dayatma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın Filistin halkı ve İslam dünyası için merkezi bir öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kutsal mekanın korunması için mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin sistematik ve daha geniş planların bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı yapılırken, uluslararası topluma da ihlallere karşı somut adım atma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile bu sabah polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.