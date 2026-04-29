El Mencho'nun halefiydi: Meksika'da "El Jardinero" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Meksika'da, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) öldürülen eski elebaşısı El Mencho'nun haleflerinden gösterilen "El Jardinero" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Audias Flores Silva, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, Amerikan merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçısı El Jardinero'nun Nayarit eyaletine bağlı El Mirador bölgesinde yakalandığını duyurdu.



Operasyonun detaylarına değinen Harfuch, "Deniz Kuvvetleri Sekreterliği tarafından planlanan, geliştirilen ve Özel Kuvvetler aracılığıyla yürütülen operasyon sonucunda Audias Flores Silva, Nayarit eyaletinde gözaltına alındı. Şahsın Meksika'da hakkında tutuklama emri bulunmakta olup, aynı zamanda ABD tarafından da aranmaktadır." ifadelerini kullandı.



Meksika basınında yer alan bilgilere göre El Jardinero, yakalanmamak için yol kenarındaki bir hendekte ya da kanalizasyon hattında saklanmaya çalışırken bulundu.



Meksika Deniz Kuvvetleri (SEMAR) ve Özel Kuvvetler tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyona yaklaşık 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçak katıldı.

Meksika Güvenlik Sekreteri Garcia Harfuch (EPA) El Jardinero'nun yanında yaklaşık 60 kişilik bir koruma ekibi ve 30 araçlık bir konvoy bulunmasına rağmen operasyonun çatışmasız ve kan dökülmeden tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.



Meksika makamlarının, ABD istihbarat birimlerinin desteğiyle El Jardinero'nun hareketlerini yaklaşık 19 ay boyunca takip ettiği belirtildi.



ABD, El Jardinero'nun yerini tespit edecek bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül teklif etmiş, ABD Hazine Bakanlığı ise kendisini "önemli bir yabancı uyuşturucu kaçakçısı" olarak tanımlamıştı.



EL JARDİNERO YAKALANMASININ ARDINDAN OLAYLAR ÇIKTI



El Jardinero'nun yakalanmasının ardından kartel üyeleri misilleme olarak araç yakma ve yol kapatma eylemleri başlattı.



Nayarit eyalet yetkilileri halka "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.



Tecuala, Acaponeta ve Ahuacatlán kentlerinde araçlar, depolar ve dükkanlar ateşe verildi.