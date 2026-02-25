Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronu El Mencho’nun sığınak tipi villasından çıkanlar şoke etti!

Bu detaylar, kartel liderinin sadece saklanmakla kalmayıp, bazı yönleriyle günlük hayatın sıradan parçalarını da yanında tuttuğunu ortaya koydu.

VİLLANIN ÇEVRESİ VE OPERASYONUN İZLERİ Tapalpa mahallesi; golf sahaları, göl manzaraları ve çam ormanlarıyla bilinen bir ekoturizm bölgesi.

Reuters'ın foto galerisine yansıyan görüntülerde askeri operasyonun izleri de var: çevrede yakılmış araçlar ve güvenlik güçlerinin etkinlikleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?



Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.