Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronu El Mencho’nun sığınak tipi villasından çıkanlar şoke etti!
Meksika'nın en korkulan ve en çok aranan uyuşturucu karteli lideri Nemesio Oseguera, nam-ı diğer "El Mencho", son günlerini lüks bir kır villasında geçirdi — ancak orada bırakılan izler, düzenbaz liderin beklenenden çok daha sıradan bir yaşam sürdüğünü ortaya koydu.
Reuters'ın elde ettiği ve yayımladığı fotoğraflar, villanın içinden dışına kadar dikkat çeken ayrıntıları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
El Mencho'nun saklandığı ev, Meksika'nın batısındaki Tapalpa Country Club adlı seçkin tatil sitesi içinde yer alıyordu.
Koyu taş duvarlı, kırmızı kiremit çatılı iki katlı bu konut, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri için gizli saklanma yeri olarak kullanılıyordu.
Reuters'ın fotoğraflarında villanın:
- Geniş pencerelerle çevrili, modern dekore edilmiş odaları,
- Düzgün çimlerle çevrilmiş bahçesi,
- İçerideki kişisel eşyalar, ilaçlar ve dini semboller yer alıyor.
Mutfakta bıraktığı paket servis kapları, çilek ve süt kutuları gibi günlük yaşam izleri, burada sıradan bir hayat sürdüğüne dair çarpıcı kanıtlar olarak kaydedildi.