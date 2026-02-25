CANLI YAYIN
Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronu El Mencho’nun sığınak tipi villasından çıkanlar şoke etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meksika'nın en korkulan ve en çok aranan uyuşturucu karteli lideri Nemesio Oseguera, nam-ı diğer "El Mencho", son günlerini lüks bir kır villasında geçirdi — ancak orada bırakılan izler, düzenbaz liderin beklenenden çok daha sıradan bir yaşam sürdüğünü ortaya koydu.

Reuters'ın elde ettiği ve yayımladığı fotoğraflar, villanın içinden dışına kadar dikkat çeken ayrıntıları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

El Mencho'nun saklandığı ev, Meksika'nın batısındaki Tapalpa Country Club adlı seçkin tatil sitesi içinde yer alıyordu.

Koyu taş duvarlı, kırmızı kiremit çatılı iki katlı bu konut, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri için gizli saklanma yeri olarak kullanılıyordu.

Reuters'ın fotoğraflarında villanın:

  • Geniş pencerelerle çevrili, modern dekore edilmiş odaları,
  • Düzgün çimlerle çevrilmiş bahçesi,
  • İçerideki kişisel eşyalar, ilaçlar ve dini semboller yer alıyor.
Mutfakta bıraktığı paket servis kapları, çilek ve süt kutuları gibi günlük yaşam izleri, burada sıradan bir hayat sürdüğüne dair çarpıcı kanıtlar olarak kaydedildi.

EŞYALAR, İLAÇLAR VE DİNİ OBJELER

Reuters'ın paylaştığı görsellere göre villada dikkat çeken ayrıntılar arasında:

  • Ağrı kesiciler ve yaygın ilaçlar,

  • Cilt bakım ürünleri, parfümler ve günlük yaşam malzemeleri,

  • Katolik azizlerinin figürlerinin yer aldığı geçici bir sunak ve İncil pasajı,

  • Dondurucuda saklanmış takviyeler ve ilaç dozaj çizelgeleri bulunuyor.
Bu detaylar, kartel liderinin sadece saklanmakla kalmayıp, bazı yönleriyle günlük hayatın sıradan parçalarını da yanında tuttuğunu ortaya koydu.

VİLLANIN ÇEVRESİ VE OPERASYONUN İZLERİ

Tapalpa mahallesi; golf sahaları, göl manzaraları ve çam ormanlarıyla bilinen bir ekoturizm bölgesi.

Reuters'ın foto galerisine yansıyan görüntülerde askeri operasyonun izleri de var: çevrede yakılmış araçlar ve güvenlik güçlerinin etkinlikleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

ÇIKAN OLAYLARDA ÖLENLERİN SAYISI 73'E YÜKSELDİ

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Meksika basınına göre, başta Jalisco eyaleti olmak üzere birçok eyalette kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları sürüyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu.

Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını, güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise birçok eyalette yol kapatma, araç kundaklama ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların devam ettiği görülüyor.

Basında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan güvenlik güçlerinden 15'inin durumu ağır. Hükümetin, şiddetin yoğunlaştığı eyaletlere 10 bin asker sevk ettiği bildirildi.

"ÜLKEDE HİÇBİR GÜVENLİK RİSKİ YOK"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından tırmanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını savundu.