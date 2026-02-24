El Mencho nasıl yakalandı? En çok aranan uyuşturucu baronuna "sevgili tuzağı"

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 07:15 Son Güncelleme: 24 Şubat 2026 07:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu olarak bilinen El Mencho'nun sonu, ülkedeki 3 ayrı güvenlik biriminin operasyonuyla geldi. Sevgilisiyle buluşması üzerine kurgulanan operasyonun ayrıntılarını Meksika Ulusal Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo paylaştı. İşte film senaryolarını aratmayan planın ayrıntıları...

Meksika Ulusal Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun yakalanmasına ilişkin detayları açıkladı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile değerlendirmede bulunan Trejo, El Mencho'ya yapılan operasyonun detaylarına değinerek, şunları dile getirdi:

"20 Şubat'ta Merkezi Askeri İstihbarat, El Mencho'ya yakın bir kişinin kimliğini belirledi. Bu kişi, El Mencho'nun sevgilisini Tapalpa'daki tesise götürdü ve burada El Mencho ile sevgilisi buluştu. 21 Şubat'ta güvenilen kişi tesisten ayrıldı, ancak istihbarat bilgileri El Mencho'nun hala orada olduğunu ortaya koydu. Mencho, bir güvenlik çemberiyle tesiste kalmaya devam etti. Askerler ise 21 Şubat'ta operasyonun planlamasını gerçekleştirdi."

El Mencho'nun ağır silahlarla donatılmış bir ekip tarafından korunduğunu hatırlatan Trejo, operasyonun üç bileşenden oluştuğunu, bunların Ortak Özel Kuvvetler, Ordu Özel Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar Acil Müdahale Özel Gücü olduğunu söyledi.