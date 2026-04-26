CANLI YAYIN

Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 2 bin 509'a yükseldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Katil İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 509’a, yaralı sayısı 7 bin 755’e yükseldi. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü bölgede 1 milyonu aşkın kişi yerinden edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 509'a, yaralı sayısı 7 bin 755'e ulaştı.

Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

İşgalci İsrail ateşkes tanımıyor!İşgalci İsrail ateşkes tanımıyor! İŞGALCİ İSRAİL ATEŞKES TANIMIYOR!
Katil Netanyahudan Lübnana saldırı emriKatil Netanyahudan Lübnana saldırı emri KATİL NETANYAHU'DAN LÜBNAN'A SALDIRI EMRİ
Katil İsrail ateşkes dinlemiyorKatil İsrail ateşkes dinlemiyor KATİL İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR
İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacakİsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ 3 HAFTA UZATILACAK
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın