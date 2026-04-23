İsrail-Lübnan'dan müzakerelerinde 2'inci tur Beyaz Saray'da gerçekleşecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İşgalci İsrail'in Lübnan'a başlattığı savaş, ABD'nin arabuluculuğunda devam etmesine rağmen bölgede saldırılar sürüyor. Beyaz Saray, İsrail ile Lübnan arasındaki 2. tur müzakerelerinin Beyaz Saray'da yapılacağını ve Başkan Donald Trump'ın katılımcıları karşılayacağını açıkladı.
GÖRÜŞMELER BEYAZ SARAY'DA
Beyaz Saray'dan bir yetkili, bugün gerçekleştirilecek İsrail-Lübnan görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail ile Lübnan arasında büyükelçi düzeyinde görüşmeler Beyaz Saray'da yapılacak. Başkan Trump, temsilcileri Beyaz Saray'a vardıklarında karşılayacak." ifadelerini kullandı.