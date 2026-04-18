Katil İsrail’in yıktığı Lübnan yeniden ayağa kalkıyor! Ateşkesin ardından dev onarım seferberliği
Lübnan'da "insansızlaştırma" politikasıyla taş taş üstünde bırakmayan katil İsrail, ABD’deki müzakerelerin ardından varılan ateşkesle birlikte bölgedeki namluları susturdu. İşgal ordusunun stratejik noktaları hedef alarak harabeye çevirdiği Lübnan’da, hayatın normale dönmesi için tarihi bir onarım süreci başlatıldı. Özellikle yardım koridorlarını kesmek amacıyla vurulan köprülerde hummalı bir çalışma yürütülürken, 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Lübnanlının evine dönüş biletini oluşturacak o kritik noktaları A Haber ekibi sıcak bölgeden görüntüledi.
İşgalci İsrail'in Lübnan topraklarında sürdürdüğü kanlı harekatta diplomasi trafiği sonuç verdi.
ABD'de gerçekleştirilen kritik müzakerelerin ardından, Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük bir ateşkes yapılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Haftalardır ateş hattında yaşam mücadelesi veren Lübnan halkı, namluların susmasıyla birlikte derin bir nefes alırken, bu süre zarfında bölgedeki insani krizin hafifletilmesi hedefleniyor.
İNSANSIZLAŞTIRMA POLİTİKASIYLA ŞEHİRLER ENKAZA DÖNDÜ
Katil İsrail'in savaş boyunca sahaya sürdüğü kirli strateji deşifre oldu. "İnsansızlaştırma" politikası kapsamında Lübnan'ın her bölgesini ağır bombardımanlarla harabeye çeviren işgal ordusu, sivil yerleşim alanlarını adeta enkaza boğdu.
Ancak ateşkesin ilanıyla birlikte, İsrail'in vurduğu o bölgelerde hayat yeniden filizlenmeye başladı. Sokaklara çıkan Lübnan halkı, işgalin yaralarını sarmak için kollarını sıvadı.
STRATEJİK KÖPRÜLERDE HUMMALI ÇALIŞMA
İşgalci gücün saldırı planları dahilinde ulaşımı felç etmek amacıyla hedef aldığı stratejik köprülerde onarım çalışmaları hız kazandı. Harekat boyunca lojistik ağları koparmak için köprüleri havaya uçuran İsrail'in yarattığı tahribat, ekiplerin sahaya inmesiyle gideriliyor.
ATEŞKESİN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ VE ONARIM BAŞLADI
Bölgedeki son gelişmeleri yerinde takip eden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, namluların susmasıyla birlikte başlayan hummalı çalışmayı, "Lübnan'la İsrail arasında ateşkes ilan edilmesiyle birlikte sadece insanlar evine geri dönmeye başlamadı; aynı zamanda o savaş esnasında, o ikili saldırılar esnasında İsrail tarafından vurulmuş olan noktaların da onarımı yapılmaya başlandı" sözleriyle aktardı.
İşgalci gücün harekat süresince sivil altyapıyı nasıl hedef aldığını gözler önüne seren Vural, onarım çalışmalarının yapıldığı Burj Rahhal Köprüsü üzerinden bölgenin stratejik önemini vurguladı.