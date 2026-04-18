Katil İsrail’in yıktığı Lübnan yeniden ayağa kalkıyor! Ateşkesin ardından dev onarım seferberliği

Lübnan'da "insansızlaştırma" politikasıyla taş taş üstünde bırakmayan katil İsrail, ABD’deki müzakerelerin ardından varılan ateşkesle birlikte bölgedeki namluları susturdu. İşgal ordusunun stratejik noktaları hedef alarak harabeye çevirdiği Lübnan’da, hayatın normale dönmesi için tarihi bir onarım süreci başlatıldı. Özellikle yardım koridorlarını kesmek amacıyla vurulan köprülerde hummalı bir çalışma yürütülürken, 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Lübnanlının evine dönüş biletini oluşturacak o kritik noktaları A Haber ekibi sıcak bölgeden görüntüledi.

İşgalci İsrail'in Lübnan topraklarında sürdürdüğü kanlı harekatta diplomasi trafiği sonuç verdi.

ABD'de gerçekleştirilen kritik müzakerelerin ardından, Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük bir ateşkes yapılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Haftalardır ateş hattında yaşam mücadelesi veren Lübnan halkı, namluların susmasıyla birlikte derin bir nefes alırken, bu süre zarfında bölgedeki insani krizin hafifletilmesi hedefleniyor.

KATİL İSRAİL'İN YIKTIĞI LÜBNAN YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

İNSANSIZLAŞTIRMA POLİTİKASIYLA ŞEHİRLER ENKAZA DÖNDÜ

Katil İsrail'in savaş boyunca sahaya sürdüğü kirli strateji deşifre oldu. "İnsansızlaştırma" politikası kapsamında Lübnan'ın her bölgesini ağır bombardımanlarla harabeye çeviren işgal ordusu, sivil yerleşim alanlarını adeta enkaza boğdu.

Ancak ateşkesin ilanıyla birlikte, İsrail'in vurduğu o bölgelerde hayat yeniden filizlenmeye başladı. Sokaklara çıkan Lübnan halkı, işgalin yaralarını sarmak için kollarını sıvadı.

STRATEJİK KÖPRÜLERDE HUMMALI ÇALIŞMA

İşgalci gücün saldırı planları dahilinde ulaşımı felç etmek amacıyla hedef aldığı stratejik köprülerde onarım çalışmaları hız kazandı. Harekat boyunca lojistik ağları koparmak için köprüleri havaya uçuran İsrail'in yarattığı tahribat, ekiplerin sahaya inmesiyle gideriliyor.

ATEŞKESİN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ VE ONARIM BAŞLADI

Bölgedeki son gelişmeleri yerinde takip eden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, namluların susmasıyla birlikte başlayan hummalı çalışmayı, "Lübnan'la İsrail arasında ateşkes ilan edilmesiyle birlikte sadece insanlar evine geri dönmeye başlamadı; aynı zamanda o savaş esnasında, o ikili saldırılar esnasında İsrail tarafından vurulmuş olan noktaların da onarımı yapılmaya başlandı" sözleriyle aktardı.

İşgalci gücün harekat süresince sivil altyapıyı nasıl hedef aldığını gözler önüne seren Vural, onarım çalışmalarının yapıldığı Burj Rahhal Köprüsü üzerinden bölgenin stratejik önemini vurguladı.

İŞGALCİNİN SİNSİ PLANI: GERİ DÖNÜŞÜ İMKANSIZ KILMAK

İsrail ordusunun Lübnan halkını güneyden sürmek için izlediği stratejiyi deşifre eden Ahmet Nazif Vural, "Bizler şu an Burj Rahhal Köprüsü üzerindeyiz ve bu köprü İsrail tarafından ilk vurulan alanlardan birisi. Elbette İsrail özellikle Lübnan'ın güneyindeki Lübnanlılar için çok sayıda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarılar hiçbir şekilde güneyde kalmayın, kuzeye doğru ilerleyin diyordu. Ve işte kuzeye doğru ilerledikten sonra da yine geri dönmemeleri için mümkün mertebe bu noktadaki her alanı vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bu yıkımın sadece bir askeri operasyon değil, sinsi bir insansızlaştırma politikası olduğunu belirten Vural, köprülerin özellikle yardım tırlarının geçişini engellemek için hedef seçildiğini kaydetti.

LİTANİ HATTINDA KRİTİK GEÇİŞ: STRATEJİK KÖPRÜLER ONARILIYOR

Savaşın en sıcak tartışma konularından biri olan Litani Nehri üzerindeki son durumu aktaran Vural, İsrail'in planlarını, "Hemen yan tarafımız Litani Nehri. Burası neden önemli? Çünkü İsrail en başından beri Litani Nehri'nin güneyini işgal edeceğini defaatle söylüyordu ve köprüleri yıkma sebebi de tam olarak bu: Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçebilecek herhangi bir desteğin önüne geçmek. Aslında İsrail'in yapmış olduğu çok sinsice bir plan diyebiliriz" şeklinde konuştu.

İş makinelerinin aralıksız çalıştığı bölgede, köprüdeki derin yarıkların ekiplerce doldurulmaya başlandığı görülürken, onarımın sadece ulaşım değil bir beka meselesi olduğu vurgulandı.

1 MİLYON LÜBNANLI İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Köprülerin onarılmasının insani yardımın ötesinde, yerinden edilmiş milyonlarca kişi için hayati olduğunu belirten Ahmet Nazif Vural, "Bu onarımlar bittikten sonra insanlar özellikle Sur bölgesine ulaşmakta ciddi bir vakit kazanacak. Şu an Beyrut'tan Sur bölgesine geçmek için 3 ila 4 saat arasında bir yol gitmeniz gerekiyor. Ancak bu uzun yolu gitmek yerine köprülerden geçmek büyük kolaylık sağlayacak" sözleriyle onarımın önemini dile getirdi.

Bölgedeki iş makinelerinin ve ekiplerin Burj Rahhal bölgesini yeniden ayağa kaldırma çabasını aktaran muhabirimiz, "Litani Nehri'nin kuzeyi ile güneyine bağlayan bu noktayı onardıktan sonra özellikle Sur bölgesine erişim çok daha kolay olacak ki bu da 1 milyondan fazla evinden edilen Lübnanlının evlerine ulaşması noktasında çok büyük bir öneme sahip" diyerek bölgedeki son durumu özetledi.

