Katil İsrail’in yıktığı Lübnan yeniden ayağa kalkıyor! Ateşkesin ardından dev onarım seferberliği

İsrail ordusunun Lübnan halkını güneyden sürmek için izlediği stratejiyi deşifre eden Ahmet Nazif Vural, " Bizler şu an Burj Rahhal Köprüsü üzerindeyiz ve bu köprü İsrail tarafından ilk vurulan alanlardan birisi. Elbette İsrail özellikle Lübnan'ın güneyindeki Lübnanlılar için çok sayıda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarılar hiçbir şekilde güneyde kalmayın, kuzeye doğru ilerleyin diyordu. Ve işte kuzeye doğru ilerledikten sonra da yine geri dönmemeleri için mümkün mertebe bu noktadaki her alanı vurmaya başladı " ifadelerini kullandı.

Bu yıkımın sadece bir askeri operasyon değil, sinsi bir insansızlaştırma politikası olduğunu belirten Vural, köprülerin özellikle yardım tırlarının geçişini engellemek için hedef seçildiğini kaydetti.

LİTANİ HATTINDA KRİTİK GEÇİŞ: STRATEJİK KÖPRÜLER ONARILIYOR

Savaşın en sıcak tartışma konularından biri olan Litani Nehri üzerindeki son durumu aktaran Vural, İsrail'in planlarını, "Hemen yan tarafımız Litani Nehri. Burası neden önemli? Çünkü İsrail en başından beri Litani Nehri'nin güneyini işgal edeceğini defaatle söylüyordu ve köprüleri yıkma sebebi de tam olarak bu: Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçebilecek herhangi bir desteğin önüne geçmek. Aslında İsrail'in yapmış olduğu çok sinsice bir plan diyebiliriz" şeklinde konuştu.