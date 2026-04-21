İsrail'den ateşkese rağmen saldırı! Lübnan'ın güneyindeki evleri bombaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Terör devleti İsrail, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Katil ordu ülkenin güneyindeki El-Hıyam kasabasındaki birçok evi patlayıcılarla hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin güneyinde saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ı bahane ederek ateşkesi delen terör devleti, ülkenin güneyindeki El-Hıyam kasabasında çok sayıda eve bombalı saldırı düzenledi.

ECZANEYE SALDIRI TEHDİDİ

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu kasabadaki birçok evi patlayıcılarla hedef aldı.

İsrail ordusu güneyde Sayda kentine bağlı Haret Sayda kasabasında ise bir eczaneye saldırı tehdidinde bulundu.

Söz konusu eczanenin, belediye binasının karşısında yer alması nedeniyle bina tamamen boşaltıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti. ABD'nin arabuluculuğunda İsraik ve Lübnan, 23 Nisan perşembe günü Washington'da ateşkesin 2. turu kapsamında yeniden masaya oturacak.

