ABD askerleri petrol tankerine el koydu

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, daha önce Asya'da İran ham petrolü kaçakçılığı nedeniyle yaptırım uygulanan bir petrol tankerine ABD güçlerinin el koyduğunu bildirdi.

Pentagon, sosyal medya paylaşımında, ABD güçlerinin "ziyaret hakkı deniz müdahalesi" gerçekleştirdiğini ve M/T Tifani'ye "olaysız bir şekilde" el koyduğunu söyledi. Bu, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta, Tahran'la bağlantılı veya hükümetine silah ve petrolden metal ve elektroniğe kadar malzeme taşıdığından şüphelenilen herhangi bir gemiyi durdurmaya yönelik son hamle. Açıklama, ABD ve İran arasında zaten kırılgan olan ateşkesin sona ermesinden saatler önce ve Pakistan'ın Washington ve Tahran arasında görüşmelere aracılık etmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Gemi takip verileri, Tifani'nin Salı günü Sri Lanka ve Endonezya arasında Hint Okyanusu'nda petrol taşıdığını gösterdi. Pentagon, Botsvana bayraklı bir gemi olmasına rağmen Tifani'yi "devletsiz" olarak tanımladı. Açıklamada, gemiye Salı günü tam olarak nerede ve hangi saatte el konulduğu belirtilmedi.

PENTAGON'DAN DEVAMI GELECEK MESAJI

Pentagon'un açıklamasında, Trump yönetimi yetkililerinin önceki açıklamalarını tekrarlayarak, "Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi, yasadışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan yaptırım uygulanan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için küresel denizcilik uygulama çabalarını sürdüreceğiz. Uluslararası sular, yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak değildir" denildi. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, geçen hafta ABD ablukasının İran sularının ve ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki savaş bölgesinin ötesine uzanacağını söylemişti.

Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer sorumluluk alanlarındaki ABD kuvvetlerinin, "İran bayraklı herhangi bir gemiyi veya İran'a maddi destek sağlamaya çalışan herhangi bir gemiyi aktif olarak takip edeceğini" belirtti. Özellikle Pasifik'teki operasyonlara işaret eden Caine, ABD'nin abluka başlamadan önce Hürmüz Boğazı'nın dışından ayrılan gemileri hedef alacağını açıkladı. Boğaz, enerji ve diğer sevkiyatlar için hayati önem taşıyan bir su yolu özelliği taşıyor. Ordu ayrıca, kaçak mal olarak kabul ettiği geniş bir mal listesini detaylandırarak, bu malları "konumlarına bakılmaksızın" ticari gemilerden ele geçireceğini, arayacağını ve el koyacağını açıkladı. Perşembe günü yayınlanan bir bildiride, "düşmana gönderilmek üzere olan ve silahlı çatışmada kullanılabilecek her türlü malın tarafsız bölge dışındaki herhangi bir yerde ele geçirilebileceği" belirtiliyor.