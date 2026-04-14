İsrail-Lübnan arasında müzakere: Hizbullah'tan "savaş çağrısı"
İsrail işgal güçlerinin Hizbullah ile savaşma bahanesiyle işgal ettiği Lübnan için bugün Washington'da barış masası kurulacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İsrail ile Lübnan büyükelçiliklerinin katılacağı görüşme için Hzibullah'tan "Katılmayın, savaşın" çağrısı geldi. 2 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon kişinin yerinden edildiği Lübnan'da ise çatışmalar sürüyor.
Rubio'nun, devam eden diplomatik çabalar kapsamında saat 11.00'de (T.S.İ. 18:00) İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad'ı ağırlaması bekleniyor.
Söz konusu toplantı, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin başlaması anlamına gelirken, iki taraf arasında son onlarca yılın en üst düzey temaslarından biri olarak değerlendiriliyor.
Görüşmelerde ateşkesin sağlanması, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve daha geniş kapsamlı bir barış düzenlemesi gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.
İSRAİL İLE HİZBULLAH ÇATIŞMALARININ GÖLGESİNDE
Toplantı, İsrail ile Hizbullah arasında güney Lübnan'da devam eden çatışmaların gölgesinde gerçekleşecek. İsrail işgal güçleri, İran'la yaşanan savaşın ardından bölgede hava ve kara operasyonlarını genişletmişti. Mart ayı başından bu yana 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
Hizbullah ise Washington'da planlanan görüşmeleri reddederek "sonuçsuz" olarak nitelendirdi ve Lübnan hükümetine İsrail'in "saldırılarına" karşı koymaya odaklanma çağrısı yaptı.