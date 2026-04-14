İsrail-Lübnan arasında müzakere: Hizbullah'tan "savaş çağrısı"

Görüşmelerde ateşkesin sağlanması, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve daha geniş kapsamlı bir barış düzenlemesi gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu toplantı, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin başlaması anlamına gelirken, iki taraf arasında son onlarca yılın en üst düzey temaslarından biri olarak değerlendiriliyor.

Rubio'nun, devam eden diplomatik çabalar kapsamında saat 11.00'de (T.S.İ. 18:00) İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad'ı ağırlaması bekleniyor.

İsrail'e ait buldozerler, Lübnanlılara ait evleri yıkıyor. (EPA)

İSRAİL İLE HİZBULLAH ÇATIŞMALARININ GÖLGESİNDE

Toplantı, İsrail ile Hizbullah arasında güney Lübnan'da devam eden çatışmaların gölgesinde gerçekleşecek. İsrail işgal güçleri, İran'la yaşanan savaşın ardından bölgede hava ve kara operasyonlarını genişletmişti. Mart ayı başından bu yana 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Hizbullah ise Washington'da planlanan görüşmeleri reddederek "sonuçsuz" olarak nitelendirdi ve Lübnan hükümetine İsrail'in "saldırılarına" karşı koymaya odaklanma çağrısı yaptı.