Yunan Albay Çin casusu çıktı! NATO'nun kritik bilgilerini sızdırmış

NATO üyesi ülkeler, Albay rütbesindeki Yunan bir komutanın Çin casusu çıkmasıyla çalkalanıyor.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve NATO'nun hassas bilgilerine sahip olduğu belirlen Yunanlı Albay'ın, bizzat Çin'e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı belirlendi. LINKEDIN ÜZERİNDE TEMAS KURMUŞLAR NATO kaynaklardan edinilen bilgilere göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin adlı sosyal medya uygulaması üzerinden söz konusu Albay ile temasa geçtiği belirlendi. Malezya kaynaklı şirketin Çin seyahatine katılan Yunanlı Albay'ın, bu seyahatte Çin İstihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.