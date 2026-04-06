İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu: 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin merkezinde, Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda toplanan sivilleri hedef alan hava saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin tıbbi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki sivil topluluğa düzenlenen saldırının ardından hayatını kaybeden 7 Filistinlinin cenazesi, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelere saldırılar düzenliyor. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 723 kişinin öldürüldüğü, 1990 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 302'ye, yaralı sayısının da 172 bin 90'a yükseldiği bildirilmişti.