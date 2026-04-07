Ukrayna lideri Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Türkiye'nin diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Nisan'da İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelerek, barış müzakerelerine Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini vurguladı.
Görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.
"ŞİMDİYE KADARKİ EN ÖNEMLİ GÖRÜŞME"
Zelenskiy ayrıca, İstanbul'daki temaslara değinerek Naftogaz Başkanı'nın da Türkiye ile koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Açıklamasında Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin şimdiye kadarki en olumlu görüşmelerden biri olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Türkiye'ye teşekkür etti.
Zelenskiy'in açıklaması şöyle: "Naftogaz Başkanı, İstanbul'da görüştüğümüz her şeyi hayata geçirmek için Türkiye ile birlikte çalışıyor. Türkiye ile birlikte çalışmak bize enerji güvenliği ve lojistik güvenlik sağlıyor. Yeni ortak adımlar atmak için sağlam bir temel var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız bu görüşme şimdiye kadarki en olumlu görüşmelerden biriydi. Teşekkür ederim."
Söz konusu temaslar, Türkiye'nin bölgesel barışın sağlanmasına yönelik arabuluculuk rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikili görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Zelenski resmî törenle karşılanırken, karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
MÜZAKERELERE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK
Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Erdoğan Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti.
Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.