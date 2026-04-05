Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şara ve Zelenskiy ile kritik zirve

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 15:20 Son Güncelleme: 05 Nisan 2026 21:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyarette bölgesel konuların yanı sıra Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama ve ülkenin güvenliğine yönelik tehditler ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerde bulundu.