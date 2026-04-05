Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şara ve Zelenskiy ile kritik zirve

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şara ve Zelenskiy ile kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyarette bölgesel konuların yanı sıra Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama ve ülkenin güvenliğine yönelik tehditler ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'ye bir ziyaret düzenliyor.

SURİYELİ MEVKİDAŞI ŞEYBANİ KARŞILADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.

ANA GÜNDEM BÖLGESEL SAVAŞ

Ayrıca, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması öngörülüyor.

Fidan'ın görüşmelerde, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

ZELENSKIY VE ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmelerde bulundu. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya geldi.

ŞARA FİDAN'I KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suriye'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.

