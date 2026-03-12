Katil bibi tecavüzcü askerlere kalkan oldu! İnsanlık suçuna ‘aklanma’ desteği verdi
İsrail’de dünya kamuoyunu ayağa kaldıran Sde Teiman askeri hapishanesindeki tecavüz skandalında adalet bir kez daha katledildi. Filistinli bir esire tecavüz ettikleri anlar kameralara yansıyan İsrailli askerler hakkındaki dava, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun açık desteğiyle düşürüldü. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu karar, İsrail’in işlediği savaş suçlarını devlet eliyle nasıl örtbas ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm dünyanın dehşetle izlediği tecavüz görüntülerine rağmen suçlu askerlerin safında yer aldı.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada Netanyahu, İsrail askerleri hakkındaki davanın düşürülmesinin bu kadar uzun sürmesinin "akıl almaz" bir durum olduğunu ileri sürdü.
Görüntülerin basına sızdırılmasını İsrail'i uluslararası kamuoyu önünde karalayan bir "kan iftirası" olarak niteleyen Netanyahu, vatan savunması adı altında canavarlık yapan askerlere dava açılmasının kendisinin başlı başına "suç" olduğu iddialarını dile getirdi.
Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılması üzerine açılan davanın İsrail'i uluslararası kamuoyu önünde eşi benzeri görülmemiş şekilde karalayan "kan iftirası" olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail askerlerine açılan davanın kendisinin başlı başına "suç" olduğunu iddia etti.
İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sde Teiman davasının düşürülmesi kararını destekledi.
Bakan Kisch, İsrail askerlerinin Filistinli esire yabancı bir cisimle tecavüz ettiği görüntüleri yayınlayan Kanal 12 televizyonunun İsrail ordusundan özür dilemesinin vaktinin geldiğini savundu.
İsrail ordusu, bugün Askeri Başsavcı Itay Ophir'in 5 İsrail askerinin yargılandığı Sde Teiman davasını kapatarak iddianameyi iptal ettiğini duyurdu.