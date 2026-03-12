Katil bibi tecavüzcü askerlere kalkan oldu! İnsanlık suçuna ‘aklanma’ desteği verdi

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm dünyanın dehşetle izlediği tecavüz görüntülerine rağmen suçlu askerlerin safında yer aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada Netanyahu, İsrail askerleri hakkındaki davanın düşürülmesinin bu kadar uzun sürmesinin "akıl almaz" bir durum olduğunu ileri sürdü.

Görüntülerin basına sızdırılmasını İsrail'i uluslararası kamuoyu önünde karalayan bir "kan iftirası" olarak niteleyen Netanyahu, vatan savunması adı altında canavarlık yapan askerlere dava açılmasının kendisinin başlı başına "suç" olduğu iddialarını dile getirdi.

