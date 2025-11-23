Eski İsrailli asker tek tek itiraf etti! Siyonistlerden Filistinli esirlere kan donduran işkenceler

Fotoğraf-AA Arşiv

İSRAİLLİ ASKERDEN KAN DONDURAN İTİRAFLAR

Morgenpost gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan eski asker, Sde Teiman Hapishanesi'nde "insanlarla dolu devasa kafesler", "24 saat bağlı tutulan tutuklular" ve sistematik şiddetin günlük rutin olduğunu kaydetti.

İŞKENCE YAPTIKLARI ESİRİ AÇIK YARAYLA HÜCREYE GÖTÜRMÜŞLER

İnsan hakları savunucuları tarafından "İsrail'in Guantanamo'su" olarak anılan Sde Teiman'daki koşulların abartı olmadığını aktaran eski asker, görev yaptığı dönemde intikam atmosferinin hakim olduğunu belirtti. Komutanların tutuklulara karşı ağır fiziksel şiddeti teşvik ettiğini vurgulayan eski asker, göz bağının altından bakmaya çalışan bir Filistinlinin metal duvara yaslanarak dövüldüğünü, daha sonra açık yaralarla hücreye götürüldüğünü anlattı.