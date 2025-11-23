23 Kasım 2025, Pazar
Eski İsrailli asker tek tek itiraf etti! Siyonistlerden Filistinli esirlere kan donduran işkenceler

Eski İsrailli asker tek tek itiraf etti! Siyonistlerden Filistinli esirlere kan donduran işkenceler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
23.11.2025
Eski İsrailli asker tek tek itiraf etti! Siyonistlerden Filistinli esirlere kan donduran işkenceler

İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da tutukladığı Filistinlilere yönelik türlü işkenceler yapıyor. Eski İsrailli bir asker bu işkenceleri detaylarıyla Alman gazetesine itiraf etti. "İsrail'in Guantanamo'su" olarak anılan Sde Teiman'daki koşulların abartı olmadığını aktaran asker sistematik şiddetin günlük rutin olduğunu söyledi. Haberde açıklaması yer alan Kudüs İbrani Üniversitesinden Anesteziyoloji Profesörü ise sahra hastanesinde tedavi ettiği bir Filistinli tutuklunun tecavüz sonucu ağır yaralandığını belirtti.

İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yapan ve ismini açıklamayan bir eski asker, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesi'ndeki Gazzeli sivillere yönelik ağır işkence ve kötü muameleleri Alman gazetesine itiraf etti.

İSRAİLLİ ASKERDEN KAN DONDURAN İTİRAFLAR

Morgenpost gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan eski asker, Sde Teiman Hapishanesi'nde "insanlarla dolu devasa kafesler", "24 saat bağlı tutulan tutuklular" ve sistematik şiddetin günlük rutin olduğunu kaydetti.

İŞKENCE YAPTIKLARI ESİRİ AÇIK YARAYLA HÜCREYE GÖTÜRMÜŞLER

İnsan hakları savunucuları tarafından "İsrail'in Guantanamo'su" olarak anılan Sde Teiman'daki koşulların abartı olmadığını aktaran eski asker, görev yaptığı dönemde intikam atmosferinin hakim olduğunu belirtti. Komutanların tutuklulara karşı ağır fiziksel şiddeti teşvik ettiğini vurgulayan eski asker, göz bağının altından bakmaya çalışan bir Filistinlinin metal duvara yaslanarak dövüldüğünü, daha sonra açık yaralarla hücreye götürüldüğünü anlattı.

TECAVÜZ SONUCU AĞIR YARALANAN ESİR

Haberde açıklamalarına yer verilen Kudüs İbrani Üniversitesinden Anesteziyoloji Profesörü Yoel Donchin, sahra hastanesinde tedavi ettiği bir Filistinli tutuklunun tecavüz sonucu ağır yaralandığını aktardı.

Ayrıca İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) Oneg Ben Dror ise takip edilmemiş çok sayıda cinsel şiddet vakasının bulunduğunu belirtti.

İLAÇ VE GIDA KISITLAMASI!

Gazetenin haberinde kronik hastalığı bulunan tutukluların ilaçlarına erişememesi nedeniyle geçen hafta bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ve tutuklu bulunan kişilere işkence amaçlı gıda kısıtlamasında bulunulduğu vurgulandı.

KIZILHAÇ'A ENGELLEME: FİLİSTİNLİ ESİRLERİ GÖRMELERİ ENGELLENMİŞ

İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesinin tutuklanan Filistinlileri ziyaret etmesine izin vermediği duruşmaların video bağlantısıyla yapılması nedeniyle mahkumların fiziksel durumları yargıçlar tarafından görülmediği kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hapishanelerdeki sistematik kötü muamele iddialarına yanıt vermediği hatırlatıldı.

BM İşkenceye Karşı Komitesi geçen hafta Filistinlilere çocuklar da dahil sistematik işkence ve kötü muamele uygulandığına dair bilgilerden derin dehşet duyulduğunu açıklamıştı.

