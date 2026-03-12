Haberler Dünya Haberleri BMGK'dan Tahran yönetimine kınama! Dikkat çeken Rusya ve Çin detayı

BMGK'dan Tahran yönetimine kınama! Dikkat çeken Rusya ve Çin detayı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılarına karşılık bu iki ülkeye üslerini kullandıran Körfez ülkelerini füzelerle vuran Tahran yönetiminin kınanmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi. Üye 13 ülke tasarıyı desteklerken Çin ve Rusya çekimser kaldı.