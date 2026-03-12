BMGK'dan Tahran yönetimine kınama! Dikkat çeken Rusya ve Çin detayı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılarına karşılık bu iki ülkeye üslerini kullandıran Körfez ülkelerini füzelerle vuran Tahran yönetiminin kınanmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi. Üye 13 ülke tasarıyı desteklerken Çin ve Rusya çekimser kaldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılarına karşılık bu iki ülkeye üslerini kullandıran Körfez ülkelerini füzelerle vuran Tahran yönetiminin kınanmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi.
BMGK'de, Bahreyn öncülüğünde sunulan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarıyla ilgili karar tasarısı oylandı.
BMGK üyesi 13 ülke İran'ı kınamaya yönelik karar tasarısını desteklerken, Çin ve Rusya çekimser oy kullandı.
Bahreyn'in Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi üye devletleri ve Ürdün adına sunduğu tasarıya 130'dan fazla BM'ye üye devlet de destek verdi.