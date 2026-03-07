Trump'ın "koşulsuz teslimiyet" planı çöktü mü? A Haber muhabirinin evinin yakını vuruldu
Orta Doğu’da savaşın 8. gününde İsrail ve ABD’nin Tahran’a yönelik saldırıları sürüyor. Sivil yerleşimler ve hastanelerin hedef alındığı bombardımanda can kaybı bin 332’ye yükseldi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayın sırasında evinin yakınına füze düştüğünü açıkladı. Tahran’daki saldırılar ve savaşın sahadaki tüm detayları A Haber ekranlarında.
Orta Doğu'da 28 Şubat'ta patlak veren savaşta 8. güne girilirken, Tahran'da sivil yerleşim yerleri ve hastaneler acımasızca hedef alınıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın evinin yakınına canlı yayın sırasında bomba düşerken, bölgede can kaybı bin 332'ye yükseldi. Trump'ın "kayıtsız şartsız teslimiyet" çağrısını elinin tersiyle iten İran yönetimi ve halkı, bombaların altında ABD ve İsrail'e karşı "direniş" mesajı veriyor. Savaşın tüm dehşeti ve hastanelere yönelik barbarca saldırılar, A Haber ekranlarında deşifre edilmeye devam ediyor.
A HABER MUHABİRİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Savaşın merkez üssü Tahran'da görev yapan Ekber Karabağ, canlı yayın sırasında yaşadığı korku dolu anları, "Canlı yayındayken evimin çok yakınına, çok yakın bir noktasına füze düştü. Oradaki askeri bir alan hedef alındı. Durum oldukça gergin, yayını bitirip hemen ailemin yanına geçeceğim." ifadelerini kullandı.
Karabağ, ABD ve İsrail'in saldırılarını yerleşim yerlerine kaydırdığını belirterek, "Tahran sokaklarında saldırılar devam ediyor, dumanlar her yerden yükseliyor." sözleriyle sahadaki hazin tabloyu aktardı.
İSRAİL VE ABD'NİN HEDEFİNDE BU KEZ HASTANELER VAR
Saldırıların 3. gününde ağır hasar alan Gandhi Hastanesi önünden bildiren Karabağ, "Burası Tahran'daki Gandhi Hastanesi. Gördüğünüz üzere bina önemli oranda kullanılamaz vaziyettedir. Saldırılar sırasında hastanede can kaybı yaşanmadı ancak en az iki çalışan yaralandı. Diğer hastalar Tahran ve ilçelerindeki diğer hastanelere nakledilmek zorunda kaldı. Sadece burası değil, Mutahhari Hastanesi de tamamen kullanılamaz hale getirildi." dedi. Karabağ, İsrail ve ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak sağlık merkezlerini bile hedef aldığını, "Hastanenin sadece acil bölümü çalışabiliyor, diğer tüm bölümler tahliye edildi." bilgisiyle paylaştı.