Trump'ın "koşulsuz teslimiyet" planı çöktü mü? A Haber muhabirinin evinin yakını vuruldu

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta patlak veren savaşta 8. güne girilirken, Tahran'da sivil yerleşim yerleri ve hastaneler acımasızca hedef alınıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın evinin yakınına canlı yayın sırasında bomba düşerken, bölgede can kaybı bin 332'ye yükseldi. Trump'ın "kayıtsız şartsız teslimiyet" çağrısını elinin tersiyle iten İran yönetimi ve halkı, bombaların altında ABD ve İsrail'e karşı "direniş" mesajı veriyor. Savaşın tüm dehşeti ve hastanelere yönelik barbarca saldırılar, A Haber ekranlarında deşifre edilmeye devam ediyor.

A HABER MUHABİRİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Savaşın merkez üssü Tahran'da görev yapan Ekber Karabağ, canlı yayın sırasında yaşadığı korku dolu anları, "Canlı yayındayken evimin çok yakınına, çok yakın bir noktasına füze düştü. Oradaki askeri bir alan hedef alındı. Durum oldukça gergin, yayını bitirip hemen ailemin yanına geçeceğim." ifadelerini kullandı.