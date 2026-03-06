Savaşın ağır bedeli: ABD'nin İran operasyonunda 2 milyar dolarlık donanım kül oldu

Bu maliyetin büyük bölümünü, Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sisteminin İran'ın füze saldırısında vurulması oluşturuyor. Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "dost ateşi " sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulması da yaklaşık 282 milyon dolara mal olacak. İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ile diğer bazı büyük yapılar hasar gördü.





Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar değerinde seyrediyor.



Açık kaynaklarda yer alan uydu görüntülerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) konuşlu ABD ordusuna ait Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) balistik füze savunma sisteminin AN/TPY-2 radar bileşeni de saldırılarda imha edildi.



Söz konusu radarın değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu düşünülüyor.



İRAN'IN HEDEF ALDIĞI ABD ÜSLERİ



ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından Tahran, Orta Doğu'da bulunan 7 farklı ABD askeri noktasını hedef aldı.



Bunlar arasında, Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahı, Kuveyt'teki Camp Arifjan Üssü, Ali el-Salem Hava Üssü ve Camp Buehring Üssü, Irak'taki Erbil Üssü, BAE'deki Cebel Ali Limanı ile Katar'daki El Udeyd Hava Üssü yer aldı.



Açık kaynaklarda yer alan uydu görüntülerinde, İran'ın düzenlediği saldırının ardından Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü içindeki bazı noktalarda çatıların çöktüğü görüldü. Camp Arifjan Üssü'nü hedef alan saldırılarda ise 6 ABD askeri hayatını kaybetti.



Camp Buehring Üssü'nde kaydedildiği belirtilen bir videoda ise insansız hava aracının (İHA) tesis üzerinde uçtuktan sonra üssün çevresinde patladığı anlar yer aldı.



Amerikan New York Times (NYT) gazetesi tarafından doğrulanan görüntü ve fotoğraflar, İran'ın, Irak'taki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ve ABD güçlerinin konuşlu olduğu askeri tesisi defalarca hedef aldığını ortaya koydu.



NYT'nin elde ettiği uydu görüntülerinde ise üste bulunan dört yapının hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı görüldü.