İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik füzenin imha edildiği paylaşıldı. Konuya ilişkin üst üste açıklamalar gelirken İran tarafından yapılan açıklamada Türkiye topraklarına füze atılmadığının altı çizildi. Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin detayları Tahran'da bulunan A Haber Muhabiri Ekber Karadağ aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da düşen füze hakkında konuşurken bölgede Türkiye ile İran arasında bir kriz tetiklemeye çalıştığını vurgularken, Batılı güçlerin bölgeye yönelik "yeni bir Körfez Savaşı" senaryosu hazırlığında olduğunu söyledi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın zamanında müdahaleyle imha edildiği belirtildi.
"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA KARŞI CEVAP VERME HAKKIMIZ MAHFUZ"
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.
Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken, kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."
İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: FÜZE ATMADIK
İran tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız. Füze fırlatmadık" ifadeleri kullanıldı.
"GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"
Başkan Erdoğan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Almanya'da yapılan NATO tatbikatında Silahlı Kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Şayet 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık, elbette bunların hiçbirini başaramazdık. Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir."
ABD'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK
İran'dan ateşlenen ve imha edilen balistik füzeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkiye'ye yapılan saldırı kabul edilemez. Türkiye'ye desteğimiz tamdır." ifadeleri yer aldı.
BAKAN FİDAN SALI GÜNÜ TBMM'Yİ BİLGİLENDİRECEK
Öte yandan Bakan Fidan'ın salı günü TBMM'yi konuya ilişkin bilgilendireceği belirtildi.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye topraklarına füze düştüğü iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tahran'da yaşanan sıcak gelişmeleri yerinde takip eden A Haber Muhabiri Ekber Karadağ, İran'ın Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyduğunu bildirdiğini ve bölgedeki askeri hareketliliğin gölgesinde diplomasinin devam ettiğini aktardı.
İRAN GENELKURMAYI'NDAN "EGEMENLİK" VURGUSU
Türkiye sınırına yönelik füze atışı yapıldığına dair haberlerin ardından Tahran'dan ilk resmi yanıt geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaşan A Haber Muhabiri Ekber Karadağ, "İran Silahlı Kuvvetleri komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyar ve bu ülkenin topraklarına yönelik herhangi bir füze fırlatılması söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.
FİDAN VE ARAKÇİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Ankara ve Tahran arasında telefon diplomasisi hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasındaki görüşmenin detaylarına değinen Ekber Karadağ, İran tarafının "Güvenlik ve istikrarın korunması, bölgeye yönelik hain planlarla mücadele için İran ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi önemlidir" sözleriyle görüşmenin ehemmiyetini vurguladığını belirtti. Görüşmede ayrıca Irak'ın kuzeyindeki son hareketliliğin de masaya yatırıldığı öğrenildi.