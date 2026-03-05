CANLI YAYIN

İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik füzenin imha edildiği paylaşıldı. Konuya ilişkin üst üste açıklamalar gelirken İran tarafından yapılan açıklamada Türkiye topraklarına füze atılmadığının altı çizildi. Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin detayları Tahran'da bulunan A Haber Muhabiri Ekber Karadağ aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da düşen füze hakkında konuşurken bölgede Türkiye ile İran arasında bir kriz tetiklemeye çalıştığını vurgularken, Batılı güçlerin bölgeye yönelik "yeni bir Körfez Savaşı" senaryosu hazırlığında olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın zamanında müdahaleyle imha edildiği belirtildi.

İRAN: TÜRKİYE'YE FÜZE FIRLATMADIK

"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA KARŞI CEVAP VERME HAKKIMIZ MAHFUZ"

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı - 1

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken, kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

İRAN'DAN ATEŞLENEN MÜHİMMAT PARÇASI HATAY'A DÜŞTÜ

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: FÜZE ATMADIK

İran tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız. Füze fırlatmadık" ifadeleri kullanıldı.

İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı - 1

"GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Başkan Erdoğan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Almanya'da yapılan NATO tatbikatında Silahlı Kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Şayet 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık, elbette bunların hiçbirini başaramazdık. Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir."

İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı - 2

ABD'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK

İran'dan ateşlenen ve imha edilen balistik füzeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkiye'ye yapılan saldırı kabul edilemez. Türkiye'ye desteğimiz tamdır." ifadeleri yer aldı.

BAKAN FİDAN SALI GÜNÜ TBMM'Yİ BİLGİLENDİRECEK

Öte yandan Bakan Fidan'ın salı günü TBMM'yi konuya ilişkin bilgilendireceği belirtildi.

DETAYLAR A HABER'DE

İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye topraklarına füze düştüğü iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tahran'da yaşanan sıcak gelişmeleri yerinde takip eden A Haber Muhabiri Ekber Karadağ, İran'ın Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyduğunu bildirdiğini ve bölgedeki askeri hareketliliğin gölgesinde diplomasinin devam ettiğini aktardı.

İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı - 3

İRAN GENELKURMAYI'NDAN "EGEMENLİK" VURGUSU

Türkiye sınırına yönelik füze atışı yapıldığına dair haberlerin ardından Tahran'dan ilk resmi yanıt geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaşan A Haber Muhabiri Ekber Karadağ, "İran Silahlı Kuvvetleri komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyar ve bu ülkenin topraklarına yönelik herhangi bir füze fırlatılması söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

FİDAN VE ARAKÇİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Ankara ve Tahran arasında telefon diplomasisi hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasındaki görüşmenin detaylarına değinen Ekber Karadağ, İran tarafının "Güvenlik ve istikrarın korunması, bölgeye yönelik hain planlarla mücadele için İran ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi önemlidir" sözleriyle görüşmenin ehemmiyetini vurguladığını belirtti. Görüşmede ayrıca Irak'ın kuzeyindeki son hareketliliğin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı - 4

ABD'YE SERT TEPKİ: "PİŞMAN EDİCİ YANIT VERECEĞİZ"

Hint Okyanusu'nda yaşanan sıcak çatışmaya dair İran cephesinden Washington'a yönelik tehditvari açıklamalar geldi. Sri Lanka açıklarında ABD torpidosuyla batırıldığı iddia edilen İran savaş gemisine ilişkin konuşan Karadağ, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin "ABD'nin bu saldırısına karşı pişman edici bir yanıt vereceğiz" sözleriyle karşılık verdiğini ve 130 mürettebatın bulunduğu gemiye yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını aktardı.

TAHRAN SOKAKLARINDA SESSİZLİK HAKİM

Savaş çanlarının çaldığı bölgede halkın durumu da merak konusu oldu. Tahran'daki atmosferi gözlemleyen Ekber Karadağ, "Tahran sakinlerinin önemli bir kısmı şehri terk etmiş durumda, sokaklarda büyük bir sessizlik hakim. Mağazaların çoğu kapalı, sadece temel ihtiyaçlar için bazı yerler açık tutuluyor" ifadelerini kullandı. Karadağ ayrıca, şehirde zaman zaman toplanan 200-300 kişilik grupların bayraklarla sokaklara çıkarak silahlı kuvvetlere destek turu attığını sözlerine ekledi.

ORTA DOĞU'DA KİRLİ OYUN: TÜRKİYE İLE İRAN'I KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYORLAR!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında bölgede tırmanan gerilimi ve perde arkasındaki istihbarat savaşlarını değerlendirdi. Başbuğ, özellikle İsrail'in başını çektiği karanlık odakların Türkiye ile İran arasında bir kriz tetiklemeye çalıştığını vurgularken, Batılı güçlerin bölgeye yönelik "yeni bir Körfez Savaşı" senaryosu hazırlığında olduğu konusunda kritik uyarılarda bulundu.

ORTA DOĞU'DA KİRLİ OYUN SENARYOSU

ANKARA VE TAHRAN ARASINDAKİ STRATEJİK BAĞLAR

İran'ın Türkiye'ye yönelik tutumunu değerlendiren Coşkun Başbuğ, "İran'ın normal şartlarda Türkiye'ye böyle bir hasmane tutum takınmasına hiç gerek yok. Çünkü Türkiye en başından beri İran'ın hep yanında olan, yapılanları nefretle kınayan bir ülke. Eğer bir arabuluculuk görevi olacaksa bunun en büyük adayı zaten Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yapılan saldırıları kabul etmeyeceklerine dair net duruşunu hatırlatarak, "Devlet olarak ortaya koyduğumuz bir niyet ve kararlılık var" sözleriyle Ankara'nın bölgedeki yapıcı rolüne dikkat çekti.

İran'dan açıklama geldi: Türkiye'ye füze fırlatmadık egemenliklerine saygılıyız | Batı ülkelerinin senaryo hazırlığı - 5

"GİZLİ EL" VE MOSSAD OPERASYONLARI DEŞİFRE OLDU

Bölgede yürütülen provokasyonların merkezinde İsrail'in olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "Bölgede sadece sıcak savaş değil, istihbarat savaşları da yaşanıyor. Körfez ülkelerinde yakalanan Mossad ajanlarının tek bir amacı var: Terör eylemi gerçekleştirip 'İran yaptı' havası yaratmak ve bu yolla bölge ülkelerini provoke ederek İran'a karşı fiili bir saldırı başlatmak" değerlendirmesinde bulundu. Başbuğ, Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneğine atıfta bulunarak, "Biz köklü bir çınarız, böyle ucuz numaralarla süreç yürütemezler. Bu oyunun yazarı ve çizeri İsrail'in ta kendisidir" ifadeleriyle kurulan kumpasın vahametini ortaya koydu.

AVRUPA VE ABD'NİN "1991 KÖRFEZ" TAKTİĞİ MASADA

Batılı güçlerin bölgeye askeri yığınak yapma hazırlıklarına değinen Başbuğ, "İngiltere, Fransa ve Almanya şu an hazırda bekletiliyor. Fransa'nın uçak gemisi göndereceği yönünde haberler var. ABD, tıpkı 1991'de yaşanan Körfez İşgali'nde olduğu gibi, yanına sembolik destekler alarak suçu ve yükü yaymak istiyor" şeklinde konuştu. ABD'nin bölgedeki kaos ortamını genişletme çabasına vurgu yapan Coşkun Başbuğ, "Ana omurgası ABD olan ancak yanına vitrinlik güçler eklenmiş bir 'çekiç güç' yapısıyla süreci daha geniş bir suç ortamına yayma derdindeler" sözleriyle Batı'nın stratejik hedeflerini deşifre etti.

Her türlü hasmane tutuma cevap veririzHer türlü hasmane tutuma cevap veririz"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA CEVAP VERİRİZ"

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın