ABD'den Türkiye'ye ateşlenen füze için açıklama: NATO'nun 5. maddesini tetiklemez
ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine canlı yayında İran savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Hegseth yaptığı açıklamada kuralları kendilerinin koyacağını söylerken daha yeni başladıklarını ve İran'a çok daha fazla asker yığacaklarını söyledi. İran'dan Türkiye'ye doğru ateşlenen füzeye ilişkin konuşan Hegseth "Türkiye'ye saldırının NATO'nun 5. maddesini tetiklemesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine canlı yayında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in açıklamaları şu şekilde:
"DAHA YENİ BAŞLADIK! KURALLARI BİZ KOYARIZ
Daha yeni başladık. Kuralları biz koyarız. Daha fazla kuvvet geliyor. Amerika İran'da kazanıyor. İran semalarında tam kontrolü ele geçiriyoruz. Gece gündüz sürekli olarak İran füzelerini vuracağız. İranlılar gökyüzüne her baktıklarında sadece bizim ve İsrail'in hava kuvvetlerini görecek ve hiçbir şey yapamayacaklar.
Amerikan gücünü sarsılmaz şekilde ortaya koyuyoruz. Onlar yere düştüğünde de onları vurmaya devam ediyoruz. Hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz. Gökyüzünü tamamen kontrol altına aldıktan sonra yüksek etkili bombalar kullanacağız.
"İRAN'IN HAVA KUVVETLERİNİ YOK ETTİK"
Devrim muhafızları İran'da interneti kesti. İran'ın üst düzey liderleri öldü. Yeni lideri seçecek isimler de öldü. Üst düzey, alt düzey liderler hepsi öldürüldü. İran hava kuvvetlerini yok ettik.
"DONANMA KABİLİYETLERİNİ DE KAYBOLDU"
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Harekat başlayalı 103 saat oldu. Biz İran'ın balistik füze sistemlerini hedef aldık. İran'ın donanma kabiliyetlerini yok etmek istedik. Ciddi ilerleme kaydettik. Füze atışlarımız bugün yüzde 20 artırdık. Nokta atışı vuruşlar yapıyoruz. Kademe kademe içlere doğru ilerleyeceğiz. ABD Kuvvetleri için manevra alanını genişleteceğiz.
Cephaneliğimiz son derece yüksek düzeyde, farklı bombalar kullanıyoruz. Yeterli cephane stoğuna sahibiz. Harekatın güvenliği açısından elimizdeki cephane sayısını sizlerle paylaşmayacağım.
"1945'TEN BU YANA İLK KEZ ABD DENİZALTISI GEMİ BATIRDI"
2 bin hedefe ulaştık, 20'den fazla İran gemisini yok ettik. 1945'ten bu yana ilk kez ABD denizaltısı bir muharip gemiyi batırdı. Bu gücümüzün muazzam bir göstergesi. Düşmanı bulup yok ediyoruz.
İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZE
Pete Hegseth yaptığı açıklamada "Nasıl bir füze yakalandığını görmemiz lazım. NATO'daki madde 5'i harekete geçirmez" ifadelerini kullandı.
5. MADDE NE DİYOR?
"Bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı, tüm üye ülkelere yapılmış sayılır. Bu durumda diğer üyeler, saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmekle yükümlüdür."