ABD'den Türkiye'ye ateşlenen füze için açıklama: NATO'nun 5. maddesini tetiklemez

ABD Savaş Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine canlı yayında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in açıklamaları şu şekilde:

"DAHA YENİ BAŞLADIK! KURALLARI BİZ KOYARIZ

Daha yeni başladık. Kuralları biz koyarız. Daha fazla kuvvet geliyor. Amerika İran'da kazanıyor. İran semalarında tam kontrolü ele geçiriyoruz. Gece gündüz sürekli olarak İran füzelerini vuracağız. İranlılar gökyüzüne her baktıklarında sadece bizim ve İsrail'in hava kuvvetlerini görecek ve hiçbir şey yapamayacaklar.

Amerikan gücünü sarsılmaz şekilde ortaya koyuyoruz. Onlar yere düştüğünde de onları vurmaya devam ediyoruz. Hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz. Gökyüzünü tamamen kontrol altına aldıktan sonra yüksek etkili bombalar kullanacağız.