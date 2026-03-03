Gazze'de Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Bir WFP (Dünya Gıda Programı) yetkilisi, Gazze’deki sınır kapılarının Salı günü yeniden açılacağı yönünde bilgilendirildiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye yönelik insani yardım geçişlerinin geçici olarak kapatılmasının ardından yeniden açılacağını duyurdu.

WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Samer Abdel Jaber, Kahire'den Cenevre'ye video bağlantısıyla yaptığı açıklamada, "Sınır kapıları açılacak. Bu bizim için zamanında bir gelişme ve yardımları mümkün olan en hızlı şekilde içeri sokmamız gerekiyor" dedi.