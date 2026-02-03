Sınır kapısı açıldı: Refah'tan Gazze'ye dönüş! 12 Filistinli ailesine kavuştu

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 08:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nda, iki buçuk yıl aradan sonra yaya geçişleri yeniden başladı. Ancak bu "açılış", İsrail'in ağır kısıtlamaları altında, sembolik ve sınırlı kaldı. Gazze dışında mahsur kalan Filistinlilerden yalnızca 12 kişi, evlerine ve ailelerine kavuşabildi.

İsrail'in son İsrailli esirin naaşının teslim edilmesinin ardından izin verdiği kısmi açılış, Gazze halkı için bir rahatlama değil; ablukayı hatırlatan yeni bir tablo ortaya koydu. Çünkü beklenen 50 kişilik dönüş iznine rağmen, İsrail kontrolü altındaki geçişten sadece 12 Filistinlinin Gazze'ye girmesine müsaade edildi.

EVLERİNE DÖNENLER HASTANEYE ULAŞTI Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçen 12 Filistinlinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştığı bildirildi. Birleşmiş Milletler'e ait araçlar eşliğinde hastaneye sevk edilen Filistinlilerin, biri yaşlı olmak üzere 9 kadın ve 3 çocuktan oluştuğu aktarıldı.

Bu tablo, Refah'tan Gazze'ye dönüşün bile hâlâ insani değil, askeri ve siyasi hesaplarla belirlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GEÇİŞ VAR, ÖZGÜRLÜK YOK Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki geçişler, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez yeniden başlatıldı. Ancak geçişler sınırlı kapasite, sıkı kısıtlamalar ve İsrail işgal güçlerinin gölgesi altında yürütülüyor. Kapının Filistin tarafında İsrail'in fiili varlığının sürmesi, geçişlerin tamamen Tel Aviv'in onayına bağlı olduğunu ortaya koyuyor.