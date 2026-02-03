CANLI YAYIN
Sınır kapısı açıldı: Refah'tan Gazze'ye dönüş! 12 Filistinli ailesine kavuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nda, iki buçuk yıl aradan sonra yaya geçişleri yeniden başladı. Ancak bu "açılış", İsrail'in ağır kısıtlamaları altında, sembolik ve sınırlı kaldı. Gazze dışında mahsur kalan Filistinlilerden yalnızca 12 kişi, evlerine ve ailelerine kavuşabildi.

İsrail'in son İsrailli esirin naaşının teslim edilmesinin ardından izin verdiği kısmi açılış, Gazze halkı için bir rahatlama değil; ablukayı hatırlatan yeni bir tablo ortaya koydu. Çünkü beklenen 50 kişilik dönüş iznine rağmen, İsrail kontrolü altındaki geçişten sadece 12 Filistinlinin Gazze'ye girmesine müsaade edildi.

EVLERİNE DÖNENLER HASTANEYE ULAŞTI

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçen 12 Filistinlinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'e ait araçlar eşliğinde hastaneye sevk edilen Filistinlilerin, biri yaşlı olmak üzere 9 kadın ve 3 çocuktan oluştuğu aktarıldı.

Bu tablo, Refah'tan Gazze'ye dönüşün bile hâlâ insani değil, askeri ve siyasi hesaplarla belirlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GEÇİŞ VAR, ÖZGÜRLÜK YOK

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki geçişler, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez yeniden başlatıldı. Ancak geçişler sınırlı kapasite, sıkı kısıtlamalar ve İsrail işgal güçlerinin gölgesi altında yürütülüyor. Kapının Filistin tarafında İsrail'in fiili varlığının sürmesi, geçişlerin tamamen Tel Aviv'in onayına bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

BİR YANDA DÖNÜŞ, DİĞER YANDA ZORUNLU AYRILIK

Gazze'ye sınırlı sayıda dönüşe izin verilirken, hasta ve yaralı Filistinlilerin Mısır'a çıkışı da başladı. İlk etapta 150 kişi, Gazze'den çıkmak için Refah Sınır Kapısı'na yöneldi.

İsrail onayıyla yürütülen süreçte, her gün 150 kişinin Gazze'den çıkmasına, 50 kişinin Gazze'ye girmesine izin verileceği açıklandı.

Ancak Gazze'den çıkan Filistinliler, tedavi için ayrıldıkları topraklarına geri dönememekten endişe duyduklarını dile getiriyor. Çünkü Refah'taki her geçiş, İsrail'in keyfi onayına bağlı.

BİNLERCE HASTA BEKLİYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ile uluslararası kuruluşlara göre, 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 16 bin 500'den fazla hasta ve yaralı, yurt dışında tedavi bekliyor.

Gazze'de ilaç, tıbbi ekipman ve uzman eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bu tabloya rağmen, İsrail yönetimi Gazze'ye yönelik sağlık ve insani yardım akışını bilinçli şekilde sınırlamayı sürdürüyor.

ABLUKA DEVAM EDİYOR, YARDIMLAR HÂLÂ ENGELLENİYOR

İsrail, ateşkes planının temel unsurlarından biri olmasına rağmen, insani yardımların ve ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine hâlâ izin vermiyor.

Enkaz altındaki binlerce Filistinli için hayati öneme sahip iş makineleri ve temel yaşam malzemeleri, Netanyahu yönetiminin siyasi hesaplarına takılmış durumda.

Bu durum, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hâle getirme politikasını sürdürdüğünü gösteriyor.

REFAH İŞGAL ALTINDA

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altındaki bölgede bulunuyor.

İsrail işgal güçleri, Gazze'nin dış dünyayla kurabildiği son bağı da askeri kontrol altında tutarak, Filistinlilerin en temel hakkı olan seyahat ve tedavi özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırıyor.

Gazze'ye dönen 12 Filistinli, umutla bekleyen binlercesinin sembolü oldu. Ancak Refah'taki tablo açık: İsrail ablukası sürdükçe, bu dönüşler bir "normalleşme" değil, kontrollü bir istisna olarak kalacak.

İşte Gazzelilerin ailelerine kavuştuğu anlardan duygu dolu kareler...

