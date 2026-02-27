ABD Başkanı Trump'tan İran'a savaş sinyali: Bazen buna mecbursunuz

Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran konusunda henüz nihai bir karar vermediğini belirterek, askeri güç kullanmak istemediğini ancak bazı durumlarda buna mecbur kalınabileceğini ifade etti.

(FOTO: AA )

Trump, İran'ın "nükleer silah edinmeyeceğine" dair net bir taahhütte bulunmadığını savunarak, "O altın kelimeleri söylemiyorlar. Müzakere tarzlarından memnun değilim." dedi.

İran'da olası bir rejim değişikliği ihtimaline de değinen Trump, "Rejim değişikliği olabilir de olmayabilir de." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Trump, İran'la cuma günü daha fazla görüşme yapılmasının beklendiğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, diplomatik temasların nasıl sonuç vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

(FOTO: AA )

Trump'ın açıklamaları şöyle: "İran konusunda henüz bir karar vermedim. Askeri güç kullanmak istemiyorum ama bazen buna mecbursunuz. İran "nükleer silah edinmeyeceğine" dair o altın kelimeleri söylemiyor. Müzakere tarzlarından memnun değilim. İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. Cuma günü (İran'la) daha fazla görüşme yapılması bekleniyor"

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 26 Şubat'ta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti. Müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.