CANLI YAYIN

İran: "Düşmanın tüm hareketleri sürekli izleniyor"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İran: "Düşmanın tüm hareketleri sürekli izleniyor"

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran'ın bölgede düzenlediği askeri tatbikatların devam etmesi gerektiğine belirterek, "Düşmanın tüm hareketleri sürekli izleniyor." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Cihanşahi, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kentinde yer alan bir askeri birliği ziyaret etti.

Cihanşahi burada yaptığı açıklamada, kara kuvvetlerinin ülke topraklarını korumak için elinden geleni yaptığına vurgu yaparak, "Düşmanın tüm hareketleri devamlı izleniyor. Askerlerimiz gelişmiş imkanlarla bu topraklara karşı hiçbir düşmanca harekete izin vermeyecek." İfadesini kullandı.

İran Kara Kuvvetlerinin caydırıcı bir rolü olduğuna atıf yapan Cihanşahi, ülkesine yönelik olası tehditleri henüz başlangıç aşamasındayken yok edebilecek seviyeye ulaştıklarını öne sürdü.

İrandan kritik adım: UAEA Başkanı ile ABD zirvesiİrandan kritik adım: UAEA Başkanı ile ABD zirvesi İRAN'DAN KRİTİK ADIM: UAEA BAŞKANI İLE ABD ZİRVESİ
İran’dan üç cephede NOTAM! A Haberde çarpıcı analizİran’dan üç cephede NOTAM! A Haberde çarpıcı analiz İRAN'DAN ÜÇ CEPHEDE NOTAM! A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ
Pezeşkiyandan net mesaj: Boyun eğmeyeceğizPezeşkiyandan net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz PEZEŞKİYAN'DAN NET MESAJ: BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Ortadoğu’da krizin merkezi İsrail!Ortadoğu’da krizin merkezi İsrail! "ORTADOĞU'DA KRİZİN MERKEZİ İSRAİL!"
İran doğu ve batı hava sahası için NOTAM yayımlandıİran doğu ve batı hava sahası için NOTAM yayımlandı İRAN DOĞU VE BATI HAVA SAHASI İÇİN NOTAM YAYIMLANDI
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın