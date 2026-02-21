Trump'tan küresel vergi hamlesi: Yüzde 15'e çıkardım

(FOTO: AA )

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergilerine ilişkin kararını saçma, kötü yazılmış ve Amerikan karşıtı buluyorum.

Bu karar aylar süren değerlendirmelerin ardından açıklandı ve yanlış bir karardır.

Başkan olarak yüzde 10 gümrük vergisini derhal ve yasal sınırlar içinde yüzde 15'e çıkarıyorum."

(FOTO: AA )

YÜZDE 10 ORANI İMZALADIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin geçtiğimiz gün Truth Social hesabından paylaşımda bulunarak, "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

YÜKSEK MAHKEME KARARINI VERMİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Trump, karara dair düzenlediği basın toplantısında, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." demişti.

Başkan olarak kullanabileceği IEEPA tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler olduğunu ifade eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurmuştu.

Trump, ABD'yi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında da çeşitli soruşturmalar başlatacaklarını belirtmişti.